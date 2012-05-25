Азарова завтра ожидают на съезде «Единой России» в Москве

Москва. Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай Азаров завтра посетит XIII съезд партии «Единая Россия» в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в партии «Единая Россия».

«Завтра в 11.00 мск в Москву прибудет Николай Азаров для участия в съезде «Единой России». Н.Азаров выступит на съезде, а также проведет несколько встреч», - сказал собеседник агентства.

Н.Азарова будут сопровождать народный депутат Леонид Кожара, бывший посол Украины в России Николай Белоблоцкий и другие.

Планируется, что после обеда Н.Азаров вернется в Киев.

По информации пресс-службы «Единой России», в рамках проведения съезда состоится международный межпартийный круглый стол на тему: «Евразийский проект. Интеграционные объединения как фактор обеспечения стабильности развития».

После этого начнется церемония подписания соглашений о межпартийном сотрудничестве с партиями-партнерами.

В числе участников мероприятия около 30 иностранных делегаций, среди которых представители Сербской прогрессивной партии, Партии регионов (Украина), Коммунистической партии Китая, Демократической партии Сербии, Партии прогресса (Норвегия), Демократической партии Японии, «Союза за народное движение» (Франция) и др.

В 12.00 мск начнет работу съезд партии. На съезде будут рассмотрены вопросы избрания нового председателя «Единой России» и перевыборы руководящих органов партии. Предполагается, что «Единую Россию» возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2011 года перед началом XII съезда «Единой России» в Москве глава фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что Партия регионов сохраняет партнерские отношения с «Единой Россией», несмотря на осложнения межгосударственного диалога.