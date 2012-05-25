Анонс на 28 мая

* Церемония открытия в аэропорту «Борисполь» нового терминального комплекса - терминал «D», который станет крупнейшим в Украине.

* Председатель ГНС Украины Александр Клименко презентует Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков ДПС.

* Состоится церемония спецпогашения марок, посвященных проведению в Украине футбольного чемпионата «Евро 2012»: сцепка из 4-х марок «Города-хозяева УЕФА Евро 2012» - «Львов», «Киев», «Харьков», «Донецк» и сцепка из 4-х марок «Футбольные арены УЕФА Евро 2012» - «Львов. «Арена Львов», «Киев «НСК «Олимпийский», «Харьков. ОСК «Металлист», «Донецк. «Донбасс Арена». Все марки являются официально лицензированной продукцией УЕФА ЕВРО 2012. Церемония торжественного спецгашения марок начнется одновременно в Киеве, Львове, Харькове и Донецке. В церемонии примут участие руководители «Укрпочта» и представители власти.

* Пресс-конференция на тему: "Готова ли Украина к Евро-2012?". Организатор - ГолосUA. Участники: гендиректор, председатель правления Ассоциации гостиниц и гостиничных объединений городов Украины Николай Евдокименко, исполнительный директор Ассоциации малых гостиниц и апартаментов Украины Антон Матияш, зампредседателя, председатель комиссии по реорганизации Государственной службы автомобильных дорог Украины Евгений Прусенко, начальник Управления охраны общественного порядка МВД Украины Олег Матвейцов, представитель КГГА.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы и тупики рынка такси Украины. Или власть наведет порядок с нелегалами, или легальные таксисты уйдут в тень». Участники: экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, председатель правления ВОО «Украинская таксомоторная ассоциация» Анатолий Галазюк и сопредседатель Рабочей группы по упорядочению перевозок пассажиров на такси в Киеве при КГГА Андрей Антонюк. Речь пойдет о: причинах и последствиях ужасного состояния рынка таксомоторных перевозок в Украине накануне Евро-2012, об основных проблемных вопросах, которые мешают развиваться легальному рынку такси в Украине; о распространении «теневых» схемы работы «нелегалов» на таксомоторном рынке столицы, о концепции реформирования рынка таксомоторных перевозок Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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