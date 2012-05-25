Украина будет расширять сотрудничество с Беларусью

Минск. Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что Украина намерена расширять двустороннее сотрудничество с Беларусью в условиях участия ее в Таможенном союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Беларуси, такое заявление В.Хорошковский сделал в Минске, где принял участие в заседании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Открывая заседание, руководитель белорусской делегации, первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко отметил, что экономические связи между двумя странами развиваются положительно и неуклонно, поэтому Украина является третьим по значимости торговым партнером после России и Китая. В свою очередь, В.Хорошковский добавил, что хотя сделано многое, можно сделать больше, потому что на сегодня обе стороны заинтересованы в увеличении общего товарооборота.

«Мы обсудили участие Белоруссии в Таможенном союзе и тему ограничений не со стороны Белоруссии, а в условиях функционирования Таможенного союза. Мы находим подходы и разделяем участие в Таможенном союзе и двусторонних отношениях", - сказал В.Хорошковский. Он также отметил, что в текущем году товарооборот между Беларусью и Украиной может достичь 7-8 миллиардов долларов.

В свою очередь первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отметил, что Беларусь и Украина успешно сотрудничают в текущем году, и по итогам первого квартала двусторонний товарооборот увеличился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Руководители обеих делегаций согласились, что более 6 млрд долл. общего товарооборота, достигнутые в прошлом году, далеко не предел, и надо приложить максимум усилий, чтобы довести эту цифру до десяти миллиардов. Прогнозируется, что на текущий год рост товарооборота превысит 7 млрд долл.

«Сегодня мы успешно выполняем те решения, которые были достигнуты ранее. И мы показали, что можем по-братски решать возникающие вопросы, в частности, по поставкам украинского пива в Белоруссию и белорусского мяса на Украину, которые недавно возникали в торговле между двумя странами», - сказал В.Семашко.