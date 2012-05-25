ТОП-10 (25 мая)

Положительный финрезультат предприятий Украины в первом квартале составил 8,5 млрд грн

Янукович подписал закон о коррекции ставок акциза на рынке нефтепродуктов

Литвин предложил ВР принять решение о самороспуске, но его не поддержали

Кабмин планирует отменить НДС при покупке билетов на поезда Hyundai

Продажа билетов на отмененные ночные поезда возобновится с 28 мая - Колесников

Цена российского газа в ІІІ квартале составит 432 долл. - источник в Минэнерго

Госдолг Украины в апреле вырос до 60,9 млрд долл.

Апелляционный хозсуд подтвердил законность возврата "ЗАлКа" государству

В ходе визита в США Бойко проведет переговоры о закупке сжиженного газа

Британская ВР отказалась от проекта Набукко

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Положительный финрезультат предприятий Украины в первом квартале составил 8,5 млрд грн

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-марте 2012 года составил 8,5 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, прибыль украинских предприятий в январе-марте 2012 года против аналогичного периода 2011 года выросла на 6,4% - до 49,49 млрд грн. С убытком январь-март 2012 год завершили 44,6% предприятий страны против 46,9% в январе-марте 2011 года. Сумма убытка предприятий в I квартале 2012 года против января-марта 2011 года выросла на 21,1% - до 40,99 млрд грн.

По данным Госстата, январь-март 2012 года завершили с убытком 49,1% (в I квартале 2011 года - 49%) промышленных предприятий Украины. Отрицательный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-март 2012 года составил 1,42 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.

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Янукович подписал закон о коррекции ставок акциза на рынке нефтепродуктов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений в подраздел 5 раздела XX Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно коррекции ставок акцизного налога".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Закон направлен на стабилизацию цен на моторное топливо в розничной сети для потребителей, уменьшение влияния на социально-экономическое развитие Украины повышения цен на нефть на мировых рынках, улучшение состояния обеспечения нефтепродуктами потребностей отечественных потребителей, в том числе сельхозтоваропроизводителей в периоды проведения полевых работ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в мае приняла Закон «О внесении изменений в подраздел 5 раздела ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины» (относительно коррекции ставок акцизного налога).

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Литвин предложил ВР принять решение о самороспуске, но его не поддержали

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил парламенту принять решение о самороспуске, однако лидеры фракций ВР такое предложение не поддержали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин сообщил журналистам после согласительного совета с лидерами фракций.

Спикер отметил, что сегодня можно констатировать, что парламентаризм и Верховная Рада в стране окончательно разрушены.

«В нынешней ситуации я предлагал принять политическое решение о признании этого факта со следующим политическим решением - самороспуском Верховной Рады и проведением выборов Верховной Рады», - сказал В.Литвин.

Председатель ВР отметил, что это предложение не было принято и даже не обсуждалось лидерами фракций.

«Но я думаю, в такой ситуации нужно дать людям возможность определиться, потому что дальше наблюдать это безобразие, мягко говоря, не нужно и необходимо прекратить мучить страну», - сказал он.

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Кабмин планирует отменить НДС при покупке билетов на поезда Hyundai

Правительство на заседании в понедельник, 28 мая, намерено рассмотреть вопрос отмены НДС при покупке билетов на поезда Hyundai.

Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников во время торжеств по случаю открытия движения современных скоростных поездов Hyundai.

«Правительство, по поручению Президента Украины. в понедельник на заседании рассмотрит вопрос отмены НДС при покупке билетов на поезда Hyundai», - сказал он.

По словам Б.Колесникова, отмена НДС позволит снизить стоимость билетов на поезда Hyundai на 16,6%.

Как сообщал УНИАН, стоимость проезда на скоростных межрегиональных поездах Hyundai из Киева в города, принимающие Евро-2012, составит от 275 до 564 грн.

Стоимость проезда в этих поездах будет зависеть от дня недели. Так, по понедельникам, вторникам и средам стоимость проезда в поездах Hyundai составит в направлении Киев-Харьков в 1 классе - 422,91 грн и 275,66 грн - во 2 классе, в направлении Киев-Львов - 474,89 грн в 1 классе и 307,45 грн во 2 классе, в направлении Киев-Донецк - 564,25 грн в 1 классе и 367,75 грн во 2 классе.

По четвергам и субботам при покупке билетов будет действовать скидка 10%, при покупке билетов в пятницу и воскресенье цена будет возрастать на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Hyundai в направлении «туда» и «обратно» применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

Кроме того, согласно новому графику движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы, который вступит с 27 мая, межрегиональные электропоезда Hyundai будут курсировать в сообщениях Киев-Харьков (2 пары) и Киев-Львов (1 пара).

Остальные электропоезда Hyundai на Львовском и Донецком направлениях будут назначены в первой половине июня.

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Продажа билетов на отмененные ночные поезда возобновится с 28 мая - Колесников

Продажа билетов на ночные поезда, которые были ранее отменены, возобновится с 28 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министр Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова.

«Мы оставляем большинство ночных поездов и они будут курсировать до тех пор, пока на них будет соответствующий спрос. Уже с понедельника начнется продажа билетов на ранее отмененные ночные поезда», - сказал Б.Колесников.

Он напомнил, что с 27 мая 2012 года на маршруты становится новый подвижной состав дневных скоростных экспрессов, что позволит пассажирам выбирать удобный способ передвижения.

«Пассажирам будет предоставлено право выбора передвижения, учитывая традиционные ночные поезда и новый подвижной состав дневных скоростных экспрессов. Принуждения или навязывания в выборе времени поездки и скорости передвижения пассажира не будет», - сказал Б.Колесников.

Справка УНИАН. Новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы разработан с учетом развития в регионах повышения скорости движения поездов и уровня комфорта. В частности, в новом графике предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов Hyundai на направлениях Киев-Львов – 3 пары, Киев-Харьков – 3 пары, Киев-Донецк – 2 пары, а также скоростного поезда Skoda на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.

Средняя маршрутная скорость пассажирских поездов в новом графике движения будет на 2 км/ч больше, чем в графике движения на 2011-2012 годы.

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Цена российского газа в ІІІ квартале составит 432 долл. - источник в Минэнерго

В третьем квартале этого года цена газа для Украины будет составлять 432 долл. за 1 тыс. куб. м, сообщил УНИАН источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Таким образом, поставляемый в Украину газ подорожает в третьем квартале на 1,6% по сравнению с первым кварталом текущего года, когда его цена составляла 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, 16 мая председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин прогнозировал среднегодовую цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

«В этом году планируем закупить 27 млрд кубометров газа, среднегодовая цена на который составит 440 долл. за тыс. куб. м», - сказал он.

По словам председателя правления НАКа, за последние несколько лет цена на поставляемый в Украину газ увеличилась в три раза – с 179 долл. в 2008 году до 425 долл. в 2012 году.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.

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Госдолг Украины в апреле вырос до 60,9 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2012 года составил 486 млрд 561 млн 670,86 тыс. грн, или 60 млрд 897 млн 091,41 тыс. долл., что на 0,6% больше показателя на конец марта 2012 года, и на 2,8% больше показателя на конец 2011 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 апреля 2012 г. составил 296,03 млрд грн (60,8% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37,05 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 190,53 млрд грн (39,2%), или 23,85 млрд долл.

Государственный долг Украины на конец апреля 2012 г. составил 374,48 млрд грн (77%), или 46,87 млрд долл. Государственный внешний долг составил 196 млрд грн (40,2%), или 24,53 млрд долл. Государственный внутренний долг составил 178,47 млрд грн (36,7%), или 22,34 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 112,09 млрд грн (23%), или 14,03 млрд долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 100,03 млрд грн (20,6%), или 12,52 млрд долл.; гарантированный внутренний долг – 12,05 млрд грн (2,4%), или 1,5 млрд долл.

По информации Минфина, в марте 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 3,26 млрд грн, в основном за счет текущих заимствований на внутреннем рынке ценных бумаг.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.

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Апелляционный хозсуд подтвердил законность возврата "ЗАлКа" государству

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры Украины о расторжении договоров купли-продажи 68,01% госпакета акций ОАО "ЗАлК", заключенных между Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ним и компанией VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр), и возвратещении указанного пакета акций государству в лице Фонда, сообщили УНИАН в Генпрокуратуре.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, постановлением апелляционного суда от 23 мая 2012 г. отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ОАО "ЗАлК" и оставлено в силе решение хозяйственного суда г. Киева от 22 марта 2012 г., которым удовлетворен иск Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме того, апелляционным судом по ходатайству Генпрокуратуры приняты меры к обеспечению иска.

Напомним, Хозяйственный суд города Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины 22 марта т.г. принял решение о расторжении договоров купли-продажи 68,01% пакета акций ОАО «ЗАлК», заключенных между ФГИУ и ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» и между ним и компанией VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр).

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций "ЗалКа" российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед «Укрэксимбанком» на 76,45 млн долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. "ЗалК" перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

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В ходе визита в США Бойко проведет переговоры о закупке сжиженного газа

В ходе запланированного на следующей неделе визита в США, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко планирует обсудить вопрос закупки сжиженного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе сегодняшнего брифинга в Минэнергоугля.

По словам Ю.Бойко, учитывая, что в планах американского правительства увеличение экспорта газа, украинская делегация намерена провести переговоры относительно возможности закупки сжиженного газа в США. «Сегодня стоимость газа в Америке составляет около 80 долл. за 1 тыс. куб. м на хабе в Луизиане. Для нас это очень важно, а также важно провести конкретные и практические переговоры с американской стороной по вопросам закупки газа», - сказал министр.

Он также уточнил, что визит в США является плановым и будет посвящен подведению итогов работы украинско-американской энергетической комиссии за прошедший год.

Что касается переговоров с российской стороной по цене газа, то они, по словам Ю.Бойко, практически никогда не останавливаются. «Перед последним визитом Президента нашей страны в Россию у нас был раунд переговоров, который касался практических вопросов, по которым мы ищем решение. Я сразу сказал, что если бы эти вопросы могли быть решены легко, они были бы решены уже давно. Все обвинения оппозиции в том, что мы сдаем национальные интересы, мы отбрасываем, потому что если бы мы хотели это сделать, мы давно бы уже это сделали. Переговоры с Россией идут так долго именно потому, что мы занимаем позицию, которая является принципиальной для нашего Президента - нам от российских партнеров никаких подачек не нужно, нам нужны партнерские отношения. Мы будем работать столько, сколько нужно для того, чтобы отстоять наши национальные интересы и интересы нашей экономики», - подытожил Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в центральном офисе ОАО «Газпром» в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления компании Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко.

Предыдущая встреча Ю.Бойко и А.Миллера прошла в Москве 14 мая, накануне встречи Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина.

15 мая В.Янукович и В.Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

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Британская ВР отказалась от проекта Набукко

Британская нефтегазовая компания BP болеше не рассматривает газопроводный проект Набукко как способ доставки азербайджанского газа в Европу, считая проект экономически нецелесообразным, сообщило в пятницу агентство Reuters.

ВР, которая совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана ГНКАР и норвежской Statoil разрабатывает вторую фазу гигантского газового месторождения Шах-Дениз, теперь рассматривает лишь небольшой отрезок Набукко, известный как Набукко-Запад, говорится в речи директора ВР по нефтепереработке и маркетингу Иэна Конна, распространенной компанией.

Участники консорциума Набукко планировали сделать Шах-Дениз основным поставщиком газа для 4.000-километровой магистрали пропускной способностью 30 миллиардов кубометров в год. По их планам, с месторождения должно было поступать ежегодно 16 миллиардов кубометров газа.

Лидер консорциума австрийская OMV надеялась в дальнейшем заполнить трубу газом из Туркмении, Ирака и, возможно, даже Ирана, но ВР решила, что газопровод, наполовину пустой на начальном этапе, экономически необоснован.

BP с партнерами по Шах-Денизу рассматривает возможность строительства собственной магистрали - Газопровод Юго-Восточная Европа (SEEP), который прошел бы от турецкой границы до Венгрии и использовал бы в основном уже существующую инфраструктуру.

Кроме этого, BP может поддержать проект Трансадриатического трубопровода (ТАР) немецкой E.ON Ruhrgas и швейцарской EGL, который, по плану, пройдет через Грецию и Албанию в Италию.

По словам Конна, партнеры по Шах-Дениз примут решение о Набукко-Запад к концу июня, а окончательное решение о маршруте поставки газа в Европу - к июню 2013 года.

Вместе с тем, немецкая электроэнергетическая компания RWE, входящая в консорциум Набукко, считает, что первоначальный проект еще может обсуждаться. "Мы уверены, что Набукко-Запад выиграет конкурс, и я все-таки считаю, что изначальная концепция Набукко еще будет обсуждаться", - заявил Reuters участник совета директоров RWE Леонард Бирнбаум.

Кроме RWE и OMV в консорциум входят венгерская MOL, турецкая Botas, болгарская BEH и румынская Transgaz. На прошлой неделе управляющий директор Набукко Райнхард Мичек выразил уверенность в жизнеспособности проекта.

Еврокомиссия, которая ставит целью снизить зависимость ЕС от российского газа, также говорит, что продолжает обсуждать проект Набукко.

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