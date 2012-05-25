Курс НБУ на 28.05.12
20:13, 25 мая 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 28.05.12 100 USD США – 799.2500 (на 25 мая – 799.2500) 100 EUR – 1002.7391 (на 25 мая – 1003.6182) 10 RUR – 2.5168 (на 25 мая – 2.5273)
Официальный курс НБУ на 28.05.12
100 USD США – 799.2500 (на 25 мая – 799.2500)
100 EUR – 1002.7391 (на 25 мая – 1003.6182)
10 RUR – 2.5168 (на 25 мая – 2.5273)
Учетные курсы банковских металлов на 28.05.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 124722.96 (на 25 мая – 124563.11)
961 XAG 10 Серебро – 2257.08 (на 25 мая – 2244.29)
962 XPT 10 Платина – 114292.75 (на 25 мая – 113253.73)
964 XPD 10 Палладий – 47315.60 (на 25 мая – 47155.75)
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