Свыше 60% поляков против бойкота Евро2012 в Украине - опрос

Варшава. Большинство поляков выступают против бойкота матчей финала чемпионата Европы по футболу в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствуют результаты проведенного в начале мая опроса CBOS.

Против бойкота матчей Евро 2012 в Украине европейскими политиками выступают 61% опрошенных против 21%, которые поддерживают бойкот из-за дела заключенной экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

72% поляков выступают против того, чтобы турнир бойкотировали политики с Польши против 12%, имеющих противоположное мнение.

Больше половины опрошенных (55%) также считает, что бойкот матчей футбольного турнира в Украине навредил бы польским городам-организаторам Евро 2012.

CBOS провел этот опрос с 10 по 16 мая на группе 1017 людей.

Как сообщал УНИАН, представители польских властей остро осудили призывы некоторых европейских политиков бойкотировать Евро 2012 в Украине из-за дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая в начале мая заявила об ее избиении тюремными службами.

Матчи турнира будут проходить в четырех польских и четырех украинских городах с 8 июня по 1 июля.

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