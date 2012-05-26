Янукович поздравил киевлян с 1530 годовщиной со дня основания города
13:38, 26 мая 2012Разное
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил киевлян с 1530 годовщиной со дня основания города.
Соответствующий текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.
"Неповторимая архитектура, уникальные памятники истории, самобытный колорит и тысячелетние традиции являются общенациональным и мировым достоянием, которое вызывает восхищение у миллионов людей", - говорится в поздравлении.
Как отметил В.Янукович, сегодня Киев - это мегаполис, который динамично развивается, имеет мощный научно-технический потенциал, привлекательные инвестиционные возможности и высокие стандарты жизни. "И каждый из нас ощущает гордость, говоря: «Я - киевлянин», - подчеркнул Президент.
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