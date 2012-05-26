В Киеве милиция зафиксировала первый факт продажи фальшивых билетов на Евро-2012
15:11, 26 мая 2012Разное
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В Киеве милиция зафиксировала первый факт продажи фальшивых билетов на Евро-2012.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 25 мая в Печерское РУ ГУМВД Украины в г. Киеве обратился гражданин Грузии с заявлением о продаже ему соотечественником недействительных билетов на футбольные матчи.
Как отметили в УСО, сейчас принимаются меры по розыску и задержанию правонарушителя.
Чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций, МВД предостерегает граждан от покупки билетов на футбольные матчи Евро-2012 в неустановленных местах и у неуполномоченных на их реализацию лиц.
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