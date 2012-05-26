Азаров в Москве: цена газа, строительство АЭС, сырный вопрос, самолеты...

Руководство РФ настроено решить все сложные вопросы с Украиной, в том числе газовый

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев настроены решить все сложные вопросы с Украиной, в том числе газовый.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с В.Путиным и Д.Медведевым.

«Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев сказали, что прошли выборы в Россию – и в Госдуму и президента России. У них есть твердое намеренье сделать все, чтобы в наших отношениях были устранены те вопросы, которые омрачают наши отношения, и чтобы наши отношения развивались, так как это требуют интересы наших народов», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что российскими лидерами было высказано стремление решить, в том числе и газовый вопрос.

Премьер отметил, что за время такой короткой встречи и в таком формате детали не обсуждались.

Н.Азаров при этом подчеркнул, что речь идет не о снижении цены, а о пересмотре контракта.

«Никто не говорит России «снижайте цену». Речь идет о том, что мы должны пересмотреть этот контракт, сделать его с такими подходами какие сейчас реализует «Газпром» с другими импортерами газа», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что В.Путин и Д.Медведев подтвердили решить этот вопрос, а условия - это вопрос длительных и предметных переговоров, которые будут проводиться.

«То, что они высказали свою решимость достичь компромисса в короткие сроки, уже настраивает нас на то, что мы все-таки договоримся. Мы же эти переговоры ведем два года», - сказал Н.Азаров.

«В целом в процессе разговора мне импонировало искреннее желания руководителей РФ активизировать наши контакты, обмен мнениями и самое главное реализовать все наши совместные проекты», - подчеркнул премьер.

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Руководство России подтвердило готовность дать кредит на достройку ХАЭС

Руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Мы обговорили такой важный проект как достройка третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС», - сказал Н.Азаров.

«Изначально шла речь, что это строительство будет осуществляться за счет кредита, предоставленного РФ. В.Путин и Д.Медведев в очередной раз подтвердили, что вопрос решен позитивно по поводу предоставления кредита, но есть технические вопросы», - сказал он.

По его словам, достигнута договоренность, что перед заседанием Украинско-российской межгоскомисии на уровне президентов будет проведено заседание комитета по экономическому сотрудничеству на уровне премьеров, на котором все вопросы будут подняты.

Н.Азаров отметил, что тогда можно будет доработать все технические вопросы и подписать соответствующие соглашение.

«По дате будем еще говорить», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 13 марта государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 – 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

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Россия подтвердила готовность строить самолеты Ан-70 вместе с Украиной

Россия подтвердила готовность совместно с Украиной строить самолеты Ан-70 и другие модели самолетов семейства «Ан».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Владимир Владимирович (Путин) обратил внимание на необходимость усиления работы совместных проектов в авиации. Речь шла, прежде всего, о самолете Ан-70, о том, что Россия готова активно принимать решения в реализации этого проекта», - сказал Н.Азаров.

При этом он сообщил, что поставил перед руководством России необходимость строительства других самолетов семейства «Ан».

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Азаров: Путин призвал Медведева кушать украинский сыр

Президент России Владимир Путин призвал премьер-министра России Дмитрия Медведева кушать украинский сыр.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«В.Путин призвал Дмитрия Анатольевича кушать украинский сыр», - сказал Н.Азаров.

«Дмитрий Анатольевич, тебе нравится украинский сыр», процитировал слова российского президента Н.Азаров и добавил, что это было сказано шутя.

«Я пообещал привезти в следующий раз и сказал, что я кушаю только украинский сыр, а импортные сыры никогда не покупаю», - сообщил премьер-министр Украины.

Н.Азаров также отметил, что В.Путин начал разговор с того, как значительно увеличился товарооборот между нашими странами, что говорит о глубоком взаимодействии экономик и бизнесов двух государств.

В то же время перед началом трехсторонней встречи лидеры Украины и РФ обсудили гастрономическую тему. В частности, Н.Азаров пригласил российских коллег в Украину и пообещал теплый прием. При этом Д.Медведев поинтересовался: «С салом? С горилкой?». На что Н.Азаров сказал: «Правда, сало Владимир Владимирович покритиковал в свое время». «Я не критиковал. Я не могу украинское сало критиковать. Это наши службы критиковали. Но они, по-моему, в контакте с украинскими коллегами», - сказал в свою очередь В.Путин.

При этом премьер-министр Украины подчеркнул: «Мы уже исправили. У нас сало лучшее».

После чего В.Путин спросил у Д.Медведева, любит ли он украинские сыры, а Н.Азаров пообещал привести в следующий раз. «Давно не ел, но попробую. Сядем втроем - вы, я и Онищенко - и будем пробовать вместе», - сказал Д.Медведев.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

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Азаров: впервые в госбюджете выделены значительные средства на поддержку диаспоры

Украина будет поддерживать своих соотечественников в России и других странах, в том числе финансово.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Мы, правительство, всегда поддерживало наши организации представляющие украинцев за рубежом. Впервые в бюджете (на 2012 год - УНИАН) выделены значительные средства на поддержку, не только в России, но и в других странах, где наша диаспора организована и имеет свои организации», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что работа по поддержке диаспоры будет продолжена.

По его словам, в этом вопросе посольства и МИД должны провести серьезную работу с теми странами «где есть какие-то вопросы».

«Я не думаю, что руководство РФ настроена в этом вопросе как-то негативно. Я подниму этот вопрос во время встречи с Д.Медведевым», - сказал он.

Н.Азаров сообщил, что в России действуют много украинских землячеств разных регионов Украины. В состав одного из таких землячеств входят такие авторитетные люди как Иосиф Кобзон и другие известные люди.

Он сообщил, что в следующий свой приезд хотел бы встретиться с представителями диаспоры и обсудить с ними существующие проблемы и вопросы.

«Нас этот вопрос интересует, беспокоит и мы готовы сделать все, чтобы в работе организаций, объединяющих наших соотечественников не было никаких проблем», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховный суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

После этого МИД Украины распространило заявление, в котором было указано, что решение Верховного суда РФ свидетельствует о предвзятом отношении в России к деятельности украинской диаспоры.

22 мая представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что власти России не препятствуют работе украинских организаций на своей территории.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации осуществляют деятельность 35 национально-культурных автономий украинцев, в частности, совсем недавно зарегистрировано Министерством юстиции России объединение федерального уровня «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России», а также 8 региональных и 26 местных организаций, через которые вполне могут реализовываться и уже реализуются права и законные интересы лиц украинской национальности, проживающих на территории Российской Федерации», - подчеркнул А.Лукашевич.

9 апреля Министерство юстиции России зарегистрировало новую Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России», на учредительный съезд которой не пустили украинских журналистов, а украинская диаспора заявляла, что новая организация создается без ее ведома.

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Без интеграции Украины и РФ в авиации конкурировать на мировом рынке невозможно – Путин

Без интеграции Украины и РФ в авиационной сфере конкурировать на мировом рынке практически невозможно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент России Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Мы же с вами понимаем и много на это счет говорили, что без реальной интеграции в таких областях конкурировать на международном уровне практически невозможно», - сказал В.Путин.

Стороны детально обсудили перспективы совместного проекта по производству самолета Ан-70.

В свою очередь, Н.Азаров согласился с необходимости объединить усилия в производстве самолетов.

«Совершенно верно», - сказал он и добавил, что Ан-70 может взлетать с любой площадки.

По словам Д.Медведева, у этого проекта «хорошая перспектива» и в него помещается «все, что угодно». При этом он поддержал инициативу Н.Азарова о переводе проекта самолета Ан-70 в цифровую форму.

«По цифре мы готовы кооперироваться. Это наше будущее, если мы сможем его оцифровать, мы сможем его продавать», - сказал российский премьер.

В.Путин в свою очередь, отметил, что это надо сделать «чем быстрее, тем лучше».

Как сообщал УНИАН, Н.Азаров после встречи сообщил, что поставил перед руководством России необходимость совместного строительства других самолетов семейства «Ан».

28 марта президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива в комментарии УНИАН сообщил, что Украинский Государственный авиастроительный концерн «Антонов» и российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) намерены начать выпуск самолетов Ан-70 на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

Он отметил, что данное решение принято 25 марта в результате переговоров руководства ГАК «Антонов» и «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«Мы с Воронежем будем делать Ан-70 на Воронежском заводе (ВАСО). Такое решение принято», - сказал Д. Кива.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол о возобновлении работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре заключили дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн рублей.

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию. По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

18 мая пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева сообщила УНИАН, что четыре украинских сырзавода прошли лабораторный контроль и возобновляют поставки в Россию. «По результатам лабораторного контроля образцов сыра Роспотребнадзор разрешил четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции «Пирятинский сырзавод», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометей», - сказала Л.Воропаева.