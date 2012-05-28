ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Прогноз: Спрос со стороны домохозяйств обеспечит рост украинскому рынку доставки воды на 20% в 2012» пишет: В текущем году украинскому рынку доставки воды прочат рост в 20%. Основным катализатором станут домохозяйства, где спрос на эту услугу прирастает особенно активно…

http://delo.ua/business/prognoz-spros-so-storony-domohozjajstv-obespechit-rost-ukrainskom-178394/

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Также издание «Дело» в публикации «Как мобильные операторы подготовились к Евро-2012» пишет: В преддверии Евро-2012 "Дело" решило выяснить как крупнейшие мобильные операторы — "Киевстар", МТС и life:) подготовились к наплыву иностранных болельщиков. Операторы уверяют, что их сети выдержат нагрузку, а туристам предлагают выгодные тарифы…

http://delo.ua/ukraine/kak-mobilnye-operatory-podgotovilis-k-evro-2012-178390/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Нафтогаз зовет всех на площадь» пишет: НАК "Нафтогаз Украины" готовится к значительному увеличению объемов добычи нефти и газа в стране. В пятницу в монополии сообщили о получении разрешений на разработку семи крупных площадей, где может добываться до 7 млрд кубометров газа в год. Однако у НАК нет средств и технологий для самостоятельной разработки, поэтому партнерами "Нафтогаза" станут международные добытчики. После прекращения переговоров с Россией о снижении цены газа основным приоритетом для Украины в этой сфере стало увеличение собственной добычи, констатируют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1944958

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Также «Коммерсант» в публикации «Все действия команды Евро вписываются в законодательство» сообщает: В пятницу по маршруту Киев—Львов был запущен первый в Украине скоростной поезд Hyundai. Запуск этого поезда, способного покрыть расстояние от столицы до Львова за пять часов, состоялся в рамках подготовки к Евро-2012. По мнению вице-премьера—министра инфраструктуры БОРИСА КОЛЕСНИКОВА, страна готова к проведению чемпионата практически на 100%. О том, что еще планируется сделать до и после Евро-2012, господин Колесников рассказал в интервью…

http://www.kommersant.ua/doc/1944968?isSearch=True

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Газета "Сегодня" в публикации «В Киеве построят платную трассу» пишет: В Киеве построят первую платную дорогу в Украине. Ею станет участок Окружной длиной в 17 км, который соединит Столичное с Бориспольским шоссе. Проезд по ней может стоить около 30 грн...

http://www.segodnya.ua/news/14383770.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Среднесрочный бюджетный прогноз - оптимизм, "замешанный" на предвыборных декларациях» пишет: Среднесрочное бюджетное прогнозирование наконец заработало. Однако первый же прогноз Кабмина "отдает" формальным подходом и предвыборным "душком". Его можно демонстрировать на выборах, однако инвесторы вряд ли воспримут его серьезно....

http://economics.unian.net/rus/detail/128802

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Василий Анисимов предложил федеральным чиновникам переехать в Домодедово» пишет: У руководства России нет единого мнения, где на новой территории Москвы размещать федеральные органы власти и нужен ли переезд вообще. Как стало известно «Ведомостям», свои земли в Домодедове предложил чиновникам предприниматель Василий Анисимов — переговоры с ним идут…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1788129/novejshaya_moskva

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Издание «Известия» в публикации «Евгений Чичваркин нашел управу на Управление "К"» пишет: Экс-начальнику одного из самых секретных подразделений МВД - 37-го отдела Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), а теперь основному фигуранту игорного скандала Фариту Темиргалиеву, грозят новые обвинения. Бывший совладелец "Евросети" Евгений Чичваркин готов дать показания против сотрудников БСТМ по делу о распродаже в Москве его личного автопарка, к которой якобы был причастен и Темиргалиев…

http://www.izvestia.ru/news/525635

(УНИАН)