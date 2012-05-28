Вице-премьер-министр Борис Колесников ожидает приезда на Евро-2012 в Украину до 1,2 млн туристов, эксперты – до 500 тыс.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ - Украина».

В частности, в интервью изданию Б.Колесников, отвечая на вопрос, сколько туристов он ожидает на Евро, заявил: «По прогнозам экспертов, от 800 тыс до 1,2 млн человек. Если мы уложимся в эти пределы, я буду очень рад».

При этом, как пишет «Коммерсант», в минувший четверг более пессимистичную оценку дал австрийский Erste Bank, изучивший динамику туристического потока во время предыдущего чемпионата 2008 года в Австрии и Швейцарии.

Согласно отчету Erste Bank, на чемпионат приедут 500 тыс болельщиков, каждый из которых оставит в Украине по 800 евро (примерно 1 тыс долл). По словам начальника отдела экономических исследований украинского Эрсте Банка Марьяна Заблоцкого, эта сумма включает все расходы: транспорт, проживание, питание, билеты на матчи, сувениры. Эта сумма – «потолок» расходов европейского фаната, поскольку даже за 3,4-3,6 ночи пребывания в Швейцарии он тратил в среднем 983 евро, а в Австрии – 1327 евро.

Как пишет газета, украинские оценки еще более скромные. По прогнозу вице-президента Ассоциации малых отелей Романа Пономаренко, общее количество болельщиков, которые посетят четыре украинских города, принимающих матчи, не превысит 400 тыс. Большинство из них – это жители Украины и России, доля граждан других стран ожидается на уровне 20-25%. "В среднем турист из Харькова готов приехать в Киев на три дня и потратить за это время 300 евро. При этом подавляющее большинство болельщиков будут довольствоваться просмотром матчей в фан-зонах, а не на стадионах", – отмечает Р.Пономаренко. Из 10 матчей, на которые даже вчера еще можно было купить билеты на сайте UEFA, восемь – в Украине и только два — в Польше.