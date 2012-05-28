3-4 июня в Санкт-Петербурге состоится встреча на высшем уровне Россия-ЕС

Москва. 3-4 июня в Санкт-Петербурге состоится 29-я встреча на высшем уровне Россия - Европейский Союз. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля. «Российскую делегацию на саммите возглавит Владимир Путин. Во главе делегации Евросоюза – председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter