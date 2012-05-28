Анонс на 29 мая

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Готовы ли украинские банки к Евро-2012?». На мероприятии будут обсуждаться проблемы и мошенничество во время проведения футбольного первенства и пути борьбы с ними. Участники: Борис Тимонькин, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), Юрий Яременко, председатель Комитета НАБУ по банковской инфраструктуре и платежным системам; Олеся Данильченко, руководитель Форума безопасности расчетов и операций платежными картами Украинской Межбанковской Ассоциации Членов Платежных Систем; представитель Управления борьбы с киберпреступностью МВД Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Пресс-конференция на тему: "Пилотные" проекты по энергосбережению и модернизации в многоквартирных домах: как расходовались целевые средства из государственного бюджета? Участники: координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко; консультант по вопросам энергосбережения Гражданской сети ОПОРА Александр Горлушко; глава ОСМД "Альма-центр".

* Круглый стол на тему: «Евро-2012: крах надежд рынка недвижимости?». Участники: Петр Губень, директор департамента развития строительной деятельности, ценообразования и экономики строительства Минрегионразвития, строительства и ЖКХ Украины; Мининфраструктуры Украины; Оргкомитет Евро-2012 в Украине; КГГА; КОДА; Дмитрий Прохоров, исполнительный директор Ассоциации звездочных отелей Украины; Антон Матияш, исполнительный директор Ассоциации малых отелей и апартаментов Украины; Роман Пономаренко, президент Всеукраинской хостел ассоциации; Сергей Злыдень, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелтеров) Украины и др.

* Круглый стол на тему «Пересмотр регуляторных актов по вопросам осуществления хозяйственной деятельности по разработке, изготовлению и торговле специальными техническими средствами».

* Пресс-конференция на тему: "Усиленные требования МВФ и накопление долгов: потянет ли Украина?". Участники: Виктор Суслов, финансовый эксперт, Олег Устенко, эксперт по экономическим вопросам, Эрик Найман, финансовый аналитик.

* Пресс-конференция на тему: "Новая редакция закона о банкротстве. Кто выиграет: должник или кредитор?". Участники: заместитель начальника управления по вопросам банкротства Министерства юстиции Юлиан Хорунжий; президент Союза кризис-менеджеров Павел Михайлиди; заместитель председателя правления АО "Еврогазбанк" Дмитрий Кирьяков; управляющий партнер АО "Волков и партнеры" Алексей Волков; советник правовой группы "Павленко и Побережнюк", адвокат Татьяна Игнатенко.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Внесение молока в список объектов ценового государственного регулирования чревато банкротством сельхозпредприятий и молокоперерабатывающих компаний». Участники пресс-конференции: президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, председатель правления ассоциации «Укрмолпром» Василий Бондаренко, президент Ассоциации производителей молока Украины Андрей Дикун, представитель молочного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Ренато Рушчик.

* В рамках III Европейско-Украинского Энергетического Дня состоится брифинг на тему: «Рядовой украинец - основа стратегии энергонезависимости Украины». Участники: Анатолий Близнюк, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Александр Мазурчак, первый зампредседателя КГГА; Славчо Нейков, директор секретариата Энергетического сообщества; Дейв Янг, Председатель Совета Европейско-Украинского Энергетического Агентства (ЕУЭА).

* Круглый стол на тему: на тему: "Определение класса потребителя электрической энергии и возмещение расходов по содержанию технологических электрических сетей". Организатор - Национальная комиссия, осуществляющим государственное регулирование в сфере энергетики. Инициатор проведения заседания - УСПП.

* Круглый стол на тему: «Соблюдение страховщиками конкурентного законодательства в период проведения чемпионата по футболу «Евро-2012». Запланировано участие представителей органов власти, страховщиков и их объединений.

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Богатые должны платить более высокие налоги», которые Фонд «Эффективное управление» проводит в партнерстве с компанией Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Спикеры: Владимир Лавренчук, глава правления Райффайзен Банк Аваль; Игорь Мазепа, гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital, председатель Биржевого Совета ОАО «Украинская биржа»; Рон Барден, партнер, руководитель налогово-юридической практики PricewaterhouseCoopers в Украине; Александр Клименко, глава Государственной налоговой службы Украины.

* Круглый стол на тему: "Стоп фосфаты!", который состоится на Бортнической станции аэрации ОАО «АК «Киевводоканал». Приглашены: член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг Ольга Романюк, начальник Госуправления охраны окружающей природной среды в г.Киеве Александр Возный, врач общей гигиены отдела гигиенических проблем экологии и здоровья населения Киевской городской СЭС Галина Богослова, председатель правления ПАО "АК" Киевводоканал "Валерий Ченчевый, замгендиректора ОАО« АК «Киевводоканал» по юридическим вопросам и инвестициям Вита Струкова, начальник Бортнической станции аэрации ОАО «АК «Киевводоканал» Владимир Бражник. Модератор - советник правлинняПАТ« АК «Киевводоканал» с вопросам информационной политики Виктория Яковлева.

* Пресс-конференция на тему: «Состояние Андреевского спуска сегодня». Участники: Николай Жариков, главный архитектор Киева (1987–1992 гг.), Юлий Лифшиц, эксперт-реставратор, сотрудник института "УкрНИИпроектреставрация"; Игорь Луценко, «Сохрани старый Киев», и другие.

* Пресс-конференция на тему: "Снижение потребления соков в Украине и его последствия". Участники: главный диетолог Украины Олег Швец, главный диетолог Украины, Владимир Оноприенко, вице-президент Ассоциации "Союз производителей соковой продукции Украины".

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