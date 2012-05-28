Курс НБУ на 29.05.12

Официальный курс НБУ на 29.05.12 100 USD США – 799.2500 (на 28 мая – 799.2500) 100 EUR – 1004.3376 (на 28 мая – 1002.7391) 10 RUR – 2.5112 (на 28 мая – 2.5168)

Официальный курс НБУ на 29.05.12 100 USD США – 799.2500 (на 28 мая – 799.2500) 100 EUR – 1004.3376 (на 28 мая – 1002.7391) 10 RUR – 2.5112 (на 28 мая – 2.5168) Учетные курсы банковских металлов на 29.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 126201.58 (на 28 мая – 124722.96) 961 XAG 10 Серебро – 2279.46 (на 28 мая – 2257.08) 962 XPT 10 Платина – 115012.08 (на 28 мая – 114292.75) 964 XPD 10 Палладий – 47795.15 (на 28 мая – 47315.60

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