Курс НБУ на 29.05.12
19:54, 28 мая 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 29.05.12 100 USD США – 799.2500 (на 28 мая – 799.2500) 100 EUR – 1004.3376 (на 28 мая – 1002.7391) 10 RUR – 2.5112 (на 28 мая – 2.5168)
Официальный курс НБУ на 29.05.12
100 USD США – 799.2500 (на 28 мая – 799.2500)
100 EUR – 1004.3376 (на 28 мая – 1002.7391)
10 RUR – 2.5112 (на 28 мая – 2.5168)
Учетные курсы банковских металлов на 29.05.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 126201.58 (на 28 мая – 124722.96)
961 XAG 10 Серебро – 2279.46 (на 28 мая – 2257.08)
962 XPT 10 Платина – 115012.08 (на 28 мая – 114292.75)
964 XPD 10 Палладий – 47795.15 (на 28 мая – 47315.60
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