ТОП-10 (28 мая)

Миссия МВФ завершила работу в Украине

Украина вдвое сократила импорт газа из России

Украина в январе-апреле сократила транзит нефти в страны ЕС на 15%

Колесников: Украине нужно еще 100-120 скоростных поездов и 600 пригородных электричек

Украина осуществляет системные шаги для энергетической независимости - Бойко

АМКУ обязал операторов снизить цены на бензин А-95

Закон о плавающей ставке акциза с нефтепродуктов заработал

Кабмин рекомендовал усилить контроль за оборотом и экспортом стальных труб б/у

Михаил Фридман покидает пост управляющего директора ТНК-ВР

ГНСУ открыла центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков

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Миссия МВФ завершила работу в Украине

Группа экспертов Международного валютного фонда, которая находилась с визитом в Украине с 21 по 28 мая 2012 года с целью обсуждения вопросов в рамках Консультаций по Статье IV в 2012 году, завершила работу.

Об этом говорится в сообщении МВФ.

Эксперты миссии провели встречи с премьер-министром Украины, председателем Национального банка Украины, министром финансов, министром топлива и энергетики, министром экономического развития и торговли, другими высокопоставленными должностными лицами, а также с представителями частного сектора и гражданского общества. По завершении визита председатель миссии МВФ Крис Джарвис обнародовал следующее заявление:

«Правительство и Национальный банк Украины достигли прогресса, приложив усилия для обеспечения поддержки экономической стабильности. Приветствуем проведение правительством Пенсионной реформы и принятие нового Таможенного кодекса. Позитивом для общества можно назвать низкий уровень инфляции, который поддерживается монетарной политикой НБУ. Было обеспечено продвижение в области дерегулирования и упрощения законов по налогообложению.

Для обеспечения постоянного экономического роста и снижения финансовых рисков Украина нуждается в решении пакета важных вопросов и должна противостоять как внешним, так и внутренним вызовам.

Согласно ожиданиям, в этом году показатели роста замедлятся из-за более слабого спроса на продукцию украинского экспорта. По нашим прогнозам, показатель годового роста будет составлять 3%. Годовая инфляция прогнозируется на уровне около 7%. Мы ожидаем, что дефицит текущего счета увеличится до 6,5% от ВВП при условии неизменной экономической политики, следовательно, если активизировать политику, дефицит мог бы быть ниже.

Украина нуждается в существенном внешнем финансировании, что делает страну чувствительной к изменениям в настроениях инвесторов. Для обеспечения поддержки инвесторов Украина должна неуклонно проводить политику, направленную на обеспечение экономической стабильности, и осуществлять провозглашенные реформы в ключевых секторах.

Главной задачей для правительства является усиление налогово-бюджетной политики. Изменениями в бюджет предусмотрено увеличение расходов на зарплаты и пенсии, а с целью их финансирования запланировано увеличение бюджетных поступлений. Для выполнения запланированного правительством показателя дефицита бюджета в 1,8% ВВП необходимо осуществление новых мероприятий. Такие мероприятия могут предусматривать увеличение ставок налогообложения для высокодоходных категорий налогоплательщиков и отмены налоговых льгот или сокращение расходов.

Правительство сформулировало амбициозную цель - достичь энергетической независимости. Увеличение тарифов на газ и отопление для населения является важной составляющей для достижения этой цели. Рекомендуем сразу осуществить значительное повышение тарифов, и проводить регулярные повышения в будущем в рамках расписанного во времени плана по отмене субсидий. Также рекомендуем выделить больше средств в контексте предоставления денежной поддержки самым бедным слоям населения для возмещения их растущих платежей. Поднятие цен будет способствовать снижению дефицита "Нафтогаза", уменьшению импорта и высвободит ресурсы для инвестирования в национальное производство и обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов.

Монетарная политика должна быть нацелена на поддержку ценовой стабильности. Действующая монетарная позиция является подходящей в условиях высоких внешних рисков. Мы продолжаем считать, что большая гибкость обменного курса поможет Украине лучше адаптироваться к изменению экономических условий и будет служить лучшим буфером против внешних шоков.

Необходимо и в дальнейшем усиливать финансовый сектор с целью возобновления кредитования и поддержки экономического роста. Хотя банковская система и имеет достаточно капитала, необходимо продолжать проведения тех реформ, которые усилят балансы банков, в том числе и путем мероприятий по уменьшению больших объемов неработающих займов.

Рекомендуем, чтобы проведение амбициозных реформ было направлено на повышение жизненного уровня украинского народа и помогло реализовать Украине ее значительный экономический потенциал. Для этого необходимо построить более мощные общественные институты и обеспечить лучший и более предполагаемый бизнес-климат, необходимые для поддержания частной инициативы, инвестиций и обеспечения роста».

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд дол. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, который составляет 1,5 млрд дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности повысить тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

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Украина вдвое сократила импорт газа из России

Украина в январе-апреле 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 10,646 млрд куб. м, что на 49,9% меньше показателя первых четырех месяцев 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В апреле импорт российского газа упал к аналогичному месяцу 2011 года на 36,5% до 2,099 млрд куб. м.

Минэнергоугля сообщает, что собственная добыча газа Украиной в январе-апреле 2012 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,3% до 6,783 млрд куб. м.

Потребление страной газа, включая топливо из подземных хранилищ, сократилось, по данным министерства, за четыре первых месяца 2012 года до 26,4 млрд куб. м., что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины неоднократно заявляло о намерении сократить закупки газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м. в 2011 году.

Справка УНИАН. В 2011 году Украина увеличила импорт природного газа в денежном выражении на 49,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млрд 46,028 млн долл. Объем импорта природного газа в 2011 году в общем объеме импорта страны составил 17%.

На прошлой неделе источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщил УНИАН, что цена российского газа для Украины в третьем квартале может вырасти до 432 долл. за 1 тыс. куб. м с 425 долл. во втором квартале и 416 долл. в первом квартале текущего года.

В середине мая председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин прогнозировал в 2012 году среднюю цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между российским газовым гигантом «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально в зависимости от динамики мировых цен на нефть.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл., в ІІІ – 354 долл., в IV – около 400 долл.

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Украина в январе-апреле сократила транзит нефти в страны ЕС на 15%

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-апреле 2012 года сократился до 5,101 млн тонн, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В сообщении отмечается, что в апреле транзит в эти европейские страны упал по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года на 19,4% до 1,050 млн тонн. В марте 2012 года транзит украинскими нефтепроводами составил 1,364 млн тонн.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2011 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась по сравнению с 2010 годом на 11,6% до 27,536 млн тонн. При этом транзит в страны Европы в 2011 году упал до 17,771 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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Колесников: Украине нужно еще 100-120 скоростных поездов и 600 пригородных электричек

Украине необходимо еще 100-120 скоростных поездов и 600 пригородных электричек.

Об этом заявил вице-премьер - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

«Скоростных поездов нам нужно 100-120. В чем их преимущество? Они ходят вдвое быстрее, а значит, оборачиваемость перевозок в два раза выше. Чем больше оборачиваемость, тем больше пассажиров и дешевле стоимость билета. 120 скоростных поездов могут заменить 300 обычных пассажирских составов», - отметил Б.Колесников.

Он добавил, что Украине необходимы также 600 пригородных электричек, поскольку старые работают еще со времен Олимпиады 1980 года. «Нам следует модернизировать этот парк. Электрички Skoda более экономичны, они потребляют меньше электроэнергии», - сказал он, добавив, что «очень бы хотелось наладить их производство в Украине».

Относительно намерения компании Hyundai начать производство скоростных поездов в Украине, Б.Колесников отметил, что «пока контракты не подписаны, я нанесу ущерб и украинской, и корейской стороне, если начну о них рассказывать. Переговоры ведут несколько предприятий. Когда контракты будут подписаны, журналисты все узнают».

Также, по словам министра инфраструктуры, Украине необходимо продолжить работу по электрифицированию железнодорожных путей. «У нас 22 тыс. км магистральных железных дорог. Из них электрифицировано всего 11 тыс. Если мы доведем эту цифру до 15-16 тыс. км, то сможем отказаться от потребления 300 тыс. т дизельного топлива ежегодно и вместо импортных углеводородов покупать отечественную электроэнергию. Кроме того, мы увеличим скорость грузовых перевозок на 30%. Нашим промышленным предприятиям будет дешевле пользоваться железнодорожными перевозками», - добавил Б.Колесников.

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Украина осуществляет системные шаги для энергетической независимости - Бойко

Украина последовательно осуществляет мероприятия для достижения энергетической независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, об этом заявил министр Юрий Бойко во время круглого стола по результатам специального исследования «Природный газ и энергетическое будущее Украины», проведенного консалтинговой компанией в области энергетики IHS CERA.

По словам министра, среди таких мер - увеличение собственной добычи энергоресурсов, в первую очередь - углеводородов, внедрение энергоэффективности, в частности замена дорогого импортного газа собственными энергетическими ресурсами, в частности углем, диверсификация источников поставок энергоносителей в Украину.

«Задача, которую поставил Президент перед правительством - сделать Украину энергетически независимой. Для выполнения этой задачи мы осуществляем системные меры. Это и освоение шельфа Черного и Азовского моря, это и проведение тендеров и аукционов по освоению площадей сланцевого газа. Это и замена импортных энергоносителей на отечественный уголь, увеличение добычи угля и внедрение передовых технологий его использования. И реальная диверсификация маршрутов поставок энергоносителей в нашу страну - все это пути достижения энергетической независимости », - подчеркнул Ю.Бойко.

Согласно выводам исследования, имеющийся геологический потенциал Украины позволяет извлекать большие объемы природного газа, чем сейчас, а в результате введения соответствующих мер Украина сможет полностью обеспечить себя собственным газом. Эксперты IHS CERA представили модель добычи газа в Украине до 2035 г. по сценарию, в котором современные технологии применяются постепенно, но всесторонне. Согласно выводам экспертов, в случае обеспечения достаточных инвестиций в добычу газа, к 2035 году Украина сможет добывать 60-70 и более млрд. кубометров в год.

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АМКУ обязал операторов снизить цены на бензин А-95

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал участникам рынка нефтепродуктов снизить цены на бензин марки А-95 до уровня, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке.

Согласно сообщению АМК, рекомендации предоставлены ПИИ «ЛУКОЙЛ Украина», ОАО «Концерн Галнафтогаз», ЧП «Окко нефтепродукт», ООО «Торговый дом Континиум - Галичина», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», ООО «УТН-Восток» и СП ООО «Кершер».

Так, в период с 3 апреля по 10 мая 2012 года, цены на сырую нефть снизились на 12%, показатели Platts на соответствующее топливо уменьшились на 18,8%, в то время как цены на АЗС указанных операторов в среднем выросли на 3%. При этом, с начала 2012 года и по настоящее время курс доллара и курс евро по отношению к гривне оставался стабильным.

Как установил Антимонопольный комитет, на сегодняшний день отсутствуют объективные экономические основания для роста и удержания цен на существующем уровне на бензин марки А-95.

О результатах рассмотрения рекомендаций АМК предприятия должны сообщить в десятидневный срок.

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Закон о плавающей ставке акциза с нефтепродуктов заработал

С 27 мая 2012 года вступил в действие закон, которым предусмотрено введение плавающей ставки акцизного налога с нефтепродуктов.

Текст документа опубликован в газете «Голос Украины» №96 от 26 мая 2012 года.

Документом предусматривается принятие текущих ставок акцизного налога в качестве базовых на период до конца 2012 года.

При этом, к базовой ставке каждую декаду будет добавляться, или вычитаться (в зависимости от средней стоимости нефти Brent (DTD) на бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) за предыдущую декаду) корректирующая сумма, которая не может превышать 50% базовой ставки.

При средней биржевой цене нефти ниже 105 долл. за баррель, к базовой ставке будет добавляться корректирующая сумма, рассчитываемая как разница между 105 долл. за баррель и биржевой ценой (с учетом курса "доллар США-Евро" за соответствующую декаду и количества баррелей в тонне – 7,62). То есть, в этом случае, акцизный налог будет увеличен.

При средней биржевой цене нефти в пределах 105-125 долл. за баррель корректировка базовой ставки проводиться не будет.

При средней биржевой цене нефти выше 125 долл. за баррель от базовой ставки будет отниматься корректирующая сумма, рассчитываемая как разница между 125 долл. за баррель и биржевой ценой (с учетом курса "доллар США-Евро" за соответствующую декаду и количества баррелей в тонне – 7,62). То есть, в этом случае, акцизный налог будет снижен.

Согласно документу, ставки акцизного налога на бензины авиационные, топливо для реактивных двигателей и сжиженный газ корректировке не подлежат.

Кроме того, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в нефтегазовом комплексе, должен публиковать значение корректирующей суммы и средней цены одного барреля нефти Brent (DTD), сложившейся на бирже ICE в предыдущей декаде, не позже 13:00 первого дня текущей декады.

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Кабмин рекомендовал усилить контроль за оборотом и экспортом стальных труб б/у

Кабинет министров Украины рекомендовал усилить контроль за оборотом в Украине стальных труб, бывших в употреблении, а также ужесточить контроль над их экспортом с таможенной территории Украины.

Об этом идет речь в письме премьер-министра Украины Николая Азарова, направленном народному депутату Украины Геннадию Задирко, текстом которого располагает УНИАН. (Письмо было направлено в ответ на депутатский запрос Г.Задирко относительно принятия мер для недопущения экспорта и продажи на украинском рынке стальных труб, бывших в употреблении, под маркой новых - УНИАН).

В своем письме премьер-министр сообщает, что вопрос использования металлических труб, бывших в употреблении, был, в частности, проработан с Минрегионом, МВД, Гостаможслубой, Агентством госимущества, Госводагентством, Советом министров Автономной Республики Крым, Днепропетровской облгосадминистрацией и объединением предприятий трубной промышленности "Укртрубопром".

«Вопрос о недопущении незаконного оборота труб, бывших в употреблении, на рынке металлических труб находится под постоянным контролем центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления», - подчеркивается в письме Н.Азарова.

По данным Н.Азарова, в 2011 году в Украине возбуждено 30 уголовных дел по фактам демонтажа и разворовывания объектов инженерной инфраструктуры мелиоративных систем, из которых 11 направлено в суд. В своем письме премьер-министр также упоминает о случаях экспорта б/у труб с таможенной территории Украины под видом новых. «Гостаможслужбой усилен контроль за таможенным оформлением грузов во время осуществления экспортных операций с металлическими трубами», - сообщает глава правительства.

В письме также отмечается, что Кабмин рекомендовал соответствующим органам усилить контроль за сертификатами качества трубной продукции, поскольку бывшие в употребление трубы могут попадать на рынок без сертификатов качества или же по сфальсифицированным документам.

***В своем обращении, направленном в Кабинет министров Украины 14 марта текущего года, народный депутат Украины Геннадий Задирко напомнил, что в декабре 2011 года он обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой организовать проверки относительно законности демонтажа, продажи и экспорта труб бывших в употреблении в г. Киеве и других регионах Украины.

«Через старые трубы бюджетные деньги утекают как вода в песок. Ведь вместо новой трубы, срок эксплуатации которой 20-30 лет, города получают старые трубы, эксплуатационный срок пригодности которых никому неизвестен», - говорится в депутатском запросе.

Г.Задирко также подчеркивает, что имевшие место факты экспорта с территории Украины труб, бывших в употреблении, под видом новых могут крайне негативно отразиться на репутации украинских трубников, как производителей качественной продукции. Народный депутат напоминает, что в 2007-2010 годах в Днепропетровской области, используя поддельные документы и коррупционные связи, злоумышленники вывозили в Российскую Федерацию бывшие в употреблении трубы, выдавая их за новые. (В 2011 году украинские предприятия экспортировали 1,6 млн тонн стальных труб, из которых около 600 тыс. тонн в Россию - УНИАН).

Народный депутат обратил внимание Кабмина на то, что, согласно оценкам экспертов, не менее 10% труб, которые ежегодно реализуются в Украине под видом новых, уже были в употреблении.

В своем обращении Г.Задирко призвал правительство немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию и принять все необходимые меры для прекращения незаконного оборота стальных труб б/у.

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Михаил Фридман покидает пост управляющего директора ТНК-ВР

Главный управляющий директор российско-британской группы ТНК-BP, владеющей в Украине Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом и сетью АЗС, Михаил Фридман в понедельник объявил об уходе со своего поста, говорится в официальном сообщении компании.

«Михаил Фридман направил письмо в адрес совета директоров ТНК-ВР Ltd., в котором уведомил совет о своем уходе с поста главного управляющего директора (CEO) группы ТНК-BP. Также Фридманом было направлено письмо акционерам ТНК-BP с заявлением об увольнении с должности председателя правления ТНК-BP Management - российской компании, которая управляет активами ТНК-BP в России и Украине, включая OAO ТНК-BP Холдинг», - говорится в пресс-релизе ТНК-BP.

При этом ТНК-BP сообщает, что отставка М.Фридмана с обоих постов в третьем по величине российском нефтедобытчике вступит в силу через 30 дней.

«Непосредственное управление ТНК-ВР будет осуществляться другими менеджерами Компании, которым уже были выданы соответствующие доверенности от Михаила Фридмана…Акционеры AAR Герман Хан и Виктор Вексельберг остаются в составе правления ТНК-BP», - сообщает ТНК-BP.

Конкретные причины отставки одного из основных совладельцев группы AAR, которой в общей сложности принадлежит 50 процентов компании, не называются.

В то же время британский собственник компании - BP, владеющий ТНК-BP в паритете с AAR, заявила, что М.Фридман уходит по личным соображениям, ему будет найдена замена. ВР заверила, что отставка российского миллиардера не повлияет на деятельность компании.

Агентство Reuters высказало предположение, что уход М.Фридмана связан с усилением российского экс-вице-премьера Игоря Сечина, который на днях возглавил «Роснефть» и номинирован в совет директоров госхолдинга «Роснефтегаз» - владельца 75% госкомпании.

Акционерный конфликт внутри ТНК-BP достиг апогея в прошлом году, когда из-за судов, инициированных AAR, британский собственник нефтекомпании - BP потерял многомиллиардный контракт с «Роснефтью».

В этом году понимания между акционерами не прибавилось - на прошлой неделе компания была вынуждена перенести на неопределенный срок решение по дивидендам за 2011 год из-за того, что акционеры ТНК-ВР не смогли договориться о независимых кандидатах в совет директоров.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце ТНК-ВР на фоне остановки Лисичанского НПЗ («ЛИНИК», Луганская обл.) объявила о проведении радикальной реструктуризации основной управленческой модели, представленной в Украине.

Украинские эксперты высказали мнение, что плохая эффективность украинского бизнеса ТНК-ВР и, в частности, Лисичанского НПЗ является следствием низких инвестиций в развитие предприятия, несмотря на очень благоприятные условия, на которых завод был приватизирован в 2000 году и работал вплоть до 2005 года.

Чистый консолидированный убыток ТНК-BP в Украине в 2011 году сократился до 23 млн долларов с 68 млн долларов в 2010 году.

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААR).

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ГНСУ открыла центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко презентовал центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков, передает корреспондент УНИАН.

«Мы намерены, прежде всего, улучшить администрирование налогов, предоставить максимально удобный сервис крупным плательщикам налогов», - отметил он.

А.Клименко также проинформировал о том, что к 2013 году планируется сокращение количества специализированных инспекций по обслуживанию крупных плательщиков с 11 до 7: «По состоянию на сегодня в существует 11 специализированных инспекций по обслуживанию крупных налогоплательщиков, а с 2013 года их станет 7. Сегодня эти инспекции расположены в Симферополе, Днепропетровске, Кривом Роге, Донецке (2 инспекции), Запорожье, Луганске, Львове, Николаеве, Одессе и Харькове. В 2013 г. их станет 7, не будет офиса в Кривом Роге, Николаеве и Симферополе. В данных территориях останутся сервисные центры, дабы не создавать проблем плательщикам налогов каких-либо неудобств. Сервисный центр сможет принять отчетность, ответить на интересующие вопросы».

По словам А.Клименко, за 4 месяца 2012 года крупные налогоплательщики уплатили 39,4 млрд грн налогов при общем доходе бюджета в 61,7 млрд грн. «Это составляет более, чем 64% от общих поступлений по Украине», - подчеркнул он.

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