ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Допуск в Россию продукции украинских сырзаводов не сказался на стоимости молока» пишет: Возобновление поставок в Россию продукции крупнейших украинских сырзаводов не отразилось на уровне закупочных цен на молоко — актуальная цена составляет 1,8 грн/литр. Чиновники считают: чтобы увидеть позитивную динамику, нужно подождать несколько недель…

http://delo.ua/business/dopusk-v-rossiju-produkcii-ukrainskih-syrzavodov-ne-skazalsja-na-s-178467/

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Также «Дело» в публикации «Нет и не будет: неурожай в Украине усугубит мировой дефицит пшеницы» пишет: Засуха в мае довершила то, с чем не справились февральские морозы — в Украине ожидается недобор пшеницы. Аналогичные проблемы декларируют все ведущие производители пшеницы, что формирует предпосылки для роста цен на зерновую в сезоне 2012/2013…

http://delo.ua/business/net-i-ne-budet-neurozhaj-v-ukraine-usugubit-mirovoj-deficit-pshen-178475/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Критика идет по плану» пишет: В МВФ не верят в способность правительства удержать дефицит госбюджета Украины на уровне 1,8%. Выходом из ситуации может стать секвестр бюджета: сокращение некритичных для государства расходов одновременно с введением налога на роскошь. Эксперты считают, что в условиях закрытости внешних рынков капитала правительство не сможет профинансировать все расходы, поэтому секвестр неизбежен…

http://www.kommersant.ua/doc/1945493

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Также «Коммерсант» в публикации «Праздник приближается» сообщает: Вчера в Киеве начались работы по обустройству фан-зоны для болельщиков, которые приедут на матчи Евро-2012. Вследствие этого был перекрыт Крещатик, что привело к образованию пробок в центре столицы. Благоустройство фан-зон началось также во Львове, Харькове и Донецке — других городах, принимающих Евро-2012, однако нигде, кроме Киева, пробок не наблюдалось. Движение на Крещатике будет перекрыто до 7 июля…

http://www.kommersant.ua/doc/1945176

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Газета "Сегодня" в публикации «Мажор Рудь, приговоренный к 6 годам тюрьмы за тройное убийство, гуляет на свободе» пишет: Сын экс-прокурора Жовтневого района Днепропетровска Дмитрий Рудь, возможно, будет разгуливать на свободе еще 6 месяцев, пока не дождется кассационного решения Высшего специализированного суда…

http://www.segodnya.ua/news/14384343.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Евро-2012: валютный рынок "сыграет вничью"» пишет: Евро-2012 едва ли серьезно пошатнет наличный валютный рынок - столько валюты попросту "не приедет". Хотя в столице в последние дни доллар продают по 8,07-8,1 грн. А вот после Евро продажу евро-баксов вполне могут снова ужесточить…

http://economics.unian.net/rus/detail/128940

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Фридман ушел из ТНК-BP по-британски» пишет: Михаил Фридман исполнял обязанности предправления ТНК-ВР с 2009 г. В прошлом октябре акционеры компании — российский консорциум ААР и британская ВР — продлили срок его полномочий до конца 2013 г. Но дожидаться истечения контракта Фридман не стал: вчера он внезапно объявил о своей отставке…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1792542/fridman_ushel_pobritanski

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Издание «Известия» в публикации «Владимир Коган возглавит воссозданный Росстрой» пишет: После разделения министерства на две структуры Минрегион больше не будет заниматься строительством и вопросами ЖКХ…

http://www.izvestia.ru/news/525759

(УНИАН)