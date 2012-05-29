Азаров отбыл в Ашхабад на заседание Совета глав правительств стран СНГ

Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл с двухдневным рабочим визитом в Ашхабад (Туркменистан) для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 29 мая, в рамках визита Н.Азаров проведет встречу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и примет участие в неформальном ужине глав правительств стран СНГ.

30 мая Н.Азаров примет участие в заседании Совета глав правительств.

В ходе заседания предполагается рассмотреть 30 проектов документов по различным направлениям интеграционного сотрудничества государств – участников Содружества.

В частности, будут рассмотрены вопросы: о Концепции либерализации рынка финансовых услуг государств – участников СНГ; о проекте Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – участников СНГ; об участии Республики Узбекистан в Договоре о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года; о Протоколе о внесении изменений в Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств – участников СНГ от 25 ноября 1998 года; о Соглашении о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия; об упразднении Межгосударственного совета руководителей министерств и ведомств по сотрудничеству в области машиностроения и Межправительственного совета по сотрудничеству в области химии и нефтехимии; о Соглашении о сотрудничестве в области промышленности и создании Совета по промышленной политике государств – участников СНГ; о Соглашении о создании Координационного совета по карантину растений государств – участников СНГ; о Стратегии развития гидрометеорологической деятельности государств – участников СНГ и др.