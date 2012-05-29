Панама с июня отменит визы для украинцев

Панама вскоре отменит визовый режим для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

По его словам, во время визита в Панаму заместителя министра иностранных дел Украины Павла Климкина, 6-8 июня, планируется отменить визовый режим для граждан Украины.

«Теперь по прибытии в Панаму украинцы смогут приобрести разрешение на въезд – туристическую карту непосредственно в аэропорту», - сказал О.Волошин.

Он отметил, что МИД Украины последовательно проводит работу, направленную на то, чтобы максимальное количество стран вводили упрощенный визовый режим или вообще безвизовый режим с Украиной.