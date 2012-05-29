Хорошковский хочет наказать судей и чиновников за участие в захвате предприятий

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский направил обращение в Высший совет юстиции о привлечении к ответственности судей, которые принимали решение о противоправном поглощении и захвате предприятий.

Как сообщает пресс-служба В.Хорошковского, об этом он сказал во время заседания Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, которое состоялось сегодня в Киеве.

По его словам, правительство будет увольнять должностных лиц за бездеятельность в вопросах защиты интересов предпринимателей.

Во время совещания было рассмотрено несколько вопросов, в частности, ситуации, сложившиеся вокруг «Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», публичного акционерного общества «Универмаг Украина», сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Бучанское» и т. п.

Первый вице-премьер-министр Украины поставил перед Генеральной прокуратурой Украины, Министерством внутренних дел Украины и Службой безопасности Украины требование защищать права законных владельцев предприятий.

«Ситуации, которые мы рассматриваем на совещании, развиваются по одному сценарию: суд выносит незаконное решение, органы государственной власти не реагируют должным образом, в результате чего у законного владельца отчуждается имущество», - заявил В.Хорошковский.

Он выразил убеждение, что власть должна противодействовать незаконному захвату предприятий. «Если власть не предпринимает меры с целью пресечения или исправления ситуации, она фактически является соучастником противоправных действий», - добавил В.Хорошковский.

Также он подчеркнул персональную ответственность должностных лиц за бездеятельность в вопросах защиты интересов предпринимателей.