Коморовский: давайте не будем оставлять Украину, потому что уйдет на Восток

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский считает необходимым вести прагматичную политику относительно украинской власти, пытаясь приблизить Украину к интеграции с Европейским Союзом, а не оттолкнуть ее к интеграционным проектам с Российской федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение выразил глава Польского государства в программе Tomasz Lis na zywo, комментируя отношения Украины с Европейским Союзом.

Он отметил, что польская власть заинтересована в интеграции своего самого большого непосредственного восточного соседа, которым является Украина, с западным миром, назвав актуальным препятствием на этом пути дело экс-главы правительства Юлии Тимошенко.

«Давайте не будем оставлять Украину на ее дороге к западному миру, потому что уйдет на Восток», - сказал Б.Коморовский, слова которого приводит его официальный веб-сайт.

В то же время Президент Польши отметил, что только украинцы могут сами решить, куда хотят интегрироваться и сами должны найти решение дела экс-премьера, освобождение которой уже десятый месяц добиваются европейские политики.

«Сегодня необходимо совмещать определенный прагматизм влияния на украинскую власть с одновременной попыткой добиться того, чтобы Украина после выборов имела новый шанс на ускорение процессов европейской интеграции с западным миром», - сказал Б.Коморовский.

Он выразил мнение, что европейским политикам необходимо совмещать поощрение и натиск на украинскую власть, добиваясь изменений национального законодательства, делающего возможным осуждение за политические решения.

Б.Коморовский также отметил, что считает правильным свои призывы не бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине из-за дела Ю.Тимошенко.

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