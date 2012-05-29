Анонс на 30 мая

* Состоятся слушания в Комитете ВРУ по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на тему: «Соблюдение норм законодательства при обеспечении потребителей природным газом. Причины неудовлетворительного состояния расчетов за природный газ отдельных потребителей».

* Состоится Международный круглый стол на тему: «Роль Черноморско-Каспийского региона для европейской и глобальной энергетической безопасности». Организаторы: Национальный институт стратегических исследований, Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики при поддержке посольства Азербайджанской республики в Украине. Вопросы: Возрастание роли Черноморско-Каспийского региона в сфере добычи и транзита энергетических ресурсов; Политические и экономические аспекты развития энерготранспортных коридоров в регионе; Достижение баланса интересов стран региона в контексте региональной, европейской и глобальной энергетической безопасности и др.

* Состоится встреча первого вице-премьер-министра Украины В.Хорошковского с представителями общественных объединений для обсуждения вопросов предотвращения коррупции при осуществлении закупок за государственные средства.

* Начнет работу Всеукраинский форум представителей таксомоторной отрасли, организованный по инициативе ВОО "Украинская таксомоторная ассоциация". Будут рассматриваться вопросы реформирования рынка таксомоторных перевозок в Украине.

* Пресс-конференция на тему: "Кризис украинского книгоиздания: от последствий к причинам". Участники: Александр Афонин, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей; Владимир Карасев, директор одного из украинских издательств.

* Состоится торжественное открытие Центра сертификации электронных ключей. В церемонии примут участие: министр финансов Украины Юрий Колобов и председателя ГНС Украины Александр Клименко.

* Пресс-конференция на тему: «Цены на плодоовощную продукцию: тенденции и прогнозы». Участники: аналитик Украинской аграрной конфедерации Денис Рубченко и эксперт плодоовощного рынка Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Игорь Стрелюк.

* Состоится очередное заседание временной контрольной комиссии Киевсовета по изучению ситуации, сложившейся вокруг застройки Парковой аллеи и Днепровских склонов в Киеве.

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