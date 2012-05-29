ТОП-10 (29 мая)

«Газпром» теряет позиции газового монополиста в странах ЕС — эксперт

Мининфраструктуры и УЗ изучают вопрос предъявления паспортов при покупке билетов

Россия намерена проверить еще два украинских сырзавода

Планируется строительство трансукраинской автомагистрали из Львовской в Донецкую область

ВКонтакте решила отложить IPO после неудачного размещения Facebook

Минфин на аукционе во вторник привлек в госбюджет рекордные 4,3 млрд грн

Украина может сократить производство зерна на 17%

Украина с начала 2011/2012 МГ экспортировала 19,7 млн тонн зерна

На инфраструктуру к Евро-2012 Украина потратила 108 млрд грн. Госсредства - 47 млрд грн

Азаров планирует завтра поговорить с Медведевым о транзите газа через РФ

***

«Газпром» теряет позиции газового монополиста в странах ЕС — эксперт

Российский концерн «Газпром» теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только осуществляет поставки газа, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами.

Такое мнение высказал УНИАН эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, комментируя соглашение о разделении литовской газовой компании Lietuvos dujos на две отдельные компании, подписанное немецким энергоконцерном EON Ruhrgas, российским «Газпромом» и Минэнерго Литвы.

Соглашение предусматривает, что одна из новых компаний будет заниматься сбытом газа, вторая – управлением магистральными газопроводами.

«Решение о разделение литовской газовой компании Lietuvos dujos – это историческое решение для энергетики Евросоюза и первый серьезный удар по позициям российского газового монополиста в ЕС. «Разделение» на самом деле в первую очередь значит то, что «Газпром» банально устранили от управления компанией Lietuvos dujos и оставили только право продавать газ», - сказал Ю.Корольчук.

Он отметил, что для Украины «пример Литвы является прямым предупреждением о недопустимости распределения акций в формате «33-33-33» в процессе будущего создания и акционирования консорциума по управлению ГТС».

«Именно от такой схемы отказалась Литва», - сказал Ю.Ковальчук.

По прогнозам эксперта, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России.

«В следующий раз у России заберут газовые сети Эстонии. Сейчас Эстония усиленно работает над разделением газовой компании Eesti Gaas, где основным владельцем является «Газпром» (37%). Еще 9,85% акций принадлежит «Итера Латвия», которая считается близкой к «Газпрому». Как и в случае Lietuvos dujos из состава эстонского Eesti Gaas должны быть выведены магистральные газопроводы, то есть основной актив», - сказал он.

Ю.Ковальчук также отметил, что решение Литвы о самостоятельном управлении газопроводами «является больше политическим и стратегическим» и связано с планами до 2015 года реализовать собственный проект по строительству в Клайпеде LNG-терминала, откуда будет поступать сжиженный газ по магистральным сетям страны.

Кроме того, Литва вместе с Польшей приступают к реализации проекта по строительству газопровода-интерконнектора GIPL – Gas Interconnection Poland–Lithuania, который даст Литве возможность с 2018 года получать 2,3 млрд куб. м газа (70% потребностей Литвы) через Польшу.

«Уменьшение Литвой потребления газа не вписывается в планы «Газпрома», и Россия могла препятствовать тому, чтобы газ с LNG-терминала и через газопровод-интерконнектор GIPL поступал в газопроводную систему. Именно поэтому Литва использовала условия «третьего энергетического пакета» для того, чтобы вернуть себе контроль над магистральными газопроводами», - отметил Ю.Ковальчук.

***

Мининфраструктуры и УЗ изучают вопрос предъявления паспортов при покупке билетов

Министерство инфраструктуры и Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») изучают вопрос возобновления практики предъявления паспорта при покупке железнодорожных билетов.

Об этом сказал вице-премьер Украины — министр инфраструктуры Борис Колесников в интервью газете «Коммерсант - Украина».

«Покупка без предъявления паспорта дает возможность спекулянтам покупать ежедневно по 500 билетов в разных направлениях. Поэтому мы вместе с "Укрзализныцей" сейчас изучаем этот вопрос», - сказал он.

Напомним, ранее Б. Колесников заявил, что без реализации билетов по документам победить «железнодорожную мафию» в стране не удастся.

Справка УНИАН. В 2007 году Кабинет министров Украины постановлением “О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом” отменил именные железнодорожные билеты и практику продажи проездных документов только по предъявлению паспорта или другого документа, который подтверждает личность.

***

Россия намерена проверить еще два украинских сырзавода

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) намерена проверить еще два украинских сырзавода - ООО «Лозовской молочный завод» и ЧП «Рось» филиала «Ахтырский сырокомбинат».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведена документарная проверка ООО «Лозовской молочный завод», ЧП «Рось» филиала «Ахтырский сырокомбинат» и в настоящее время планируется проведение инспектирования этих предприятий», - говорится в сообщении.

Кроме того, рассматривается вопрос о признании результатов исследований, полученных лабораториями Украины и возможности их использования для оценки качества и безопасности сыров.

Роспотребнадзор сообщает, что в период с 10 по 28 мая для проведения экспертизы представлено 55 образцов сыров производства четырех предприятий Украины (ЧП КФ «Прометей», АО «Пирятинский сырзавод», ООО «Гадячсыр», ПАО «Дубномолоко»).

Полностью завершены исследования 32 образцов. На три партии сыра выданы экспертные заключения о несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Данная продукция не допущена к реализации населению.

Продолжается исследование еще 23 образцов.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию. По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

18 мая пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева сообщила УНИАН, что четыре украинских сырзавода прошли лабораторный контроль и возобновляют поставки в Россию. «По результатам лабораторного контроля образцов сыра Роспотребнадзор разрешил четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции «Пирятинский сырзавод», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометей», - сказала Л.Воропаева.

23 мая Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко сообщил, что первая партия украинских сыров пересекла украино-российскую границу после получения разрешения восстановить поставки в Россию.

***

Планируется строительство трансукраинской автомагистрали из Львовской в Донецкую область

Мининфраструктуры планирует строительство трансукраинской автомагистрали от Краковца (Львовская область) до Успенки (Донецкая область) до 2016 года.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины — министр инфраструктуры Борис Колесников в интервью газете «Коммерсант - Украина».

«В ближайшие 3-4 года мы планируем построить трансукраинскую магистраль от Краковца (Львовская область) до Успенки (Донецкая область). Это трасса, которая соединит всю Украину. От Успенки до Краковца по ней можно будет доехать за 14 часов. При стабильном финансировании за 3-3,5 года такую дорогу можно построить», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что «если в этом (2012 - УНИАН) году мы закончим проектирование этого участка, то в следующем (2013 — УНИАН) начнется строительство».

По словам Б.Колесникова, основная часть магистрали будет проходить через Киев—Канев—Черкассы—Днепродзержинск—Днепропетровск—Донецк.

При этом Б.Колесников отметил, что «такие участки как Киев—Канев—Черкассы—Днепропетровск—Донецк не будут реконструироваться».

«Британские и немецкие инженеры, с которыми мы ведем консультации, убеждены, что нельзя строить поверх старой дороги новую. Поэтому будет построена абсолютно новая магистраль», - сказал он.

Кроме того, Б. Колесников отметил, что Украина не готова к практике строительства платных дорог.

«Украинцы еще не готовы к этому. Когда средняя зарплата у нас в стране будет 1000 долларов, можно начинать об этом говорить. А при средней зарплате в 1500 долларов уже можно начинать проектировать», - сказал он.

***

ВКонтакте решила отложить IPO после неудачного размещения Facebook

Российская социальная сеть ВКонтакте решила отложить IPO после неудачного размещения соцсети Facebook, сообщил на своей странице в Twitter основатель данной компании Павел Дуров.

«Не планируется. IPO Facebook разрушило веру многих частных инвесторов в социальные сети, и IPO VK (ВКонтакте) отложено на неопределенный срок», - отметил он.

Ранее ВКонтакте заявляло о своих планах по выходу на IPO в 2012 или в 2013 г.

Напомним, акции Facebook были размещены по верхней границе ценового диапазона по 38 долл. за акцию, однако после этого упали до 31,50 долл.

***

Минфин на аукционе во вторник привлек в госбюджет рекордные 4,3 млрд грн

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 29 мая, привлекло в государственный бюджет 4,327 млрд грн (по курсу НБУ), сообщается на сайте министерства.

Данная сумма привлечения является рекордной для аукционов по продаже ОВГЗ, проведенных Минфином в 2012 году.

Согласно сообщению, по облигациям с индексированной стоимостью сроком обращения 3 года привлечено 50,175 млн грн (средневзвешенный уровень доходности составил 9,3%); по облигациям, номинированными в иностранной валюте со сроком обращения 12 месяцев, - 235,13 млн долл. (9,3%); по облигациям, номинированными в иностранной валюте со сроком обращения 2 года, - 150,04 млн долл. (9,3%); по облигациям, номинированными в иностранной валюте со сроком обращения 3 года, привлечено 150 млн долл. (9,45%).

Также сообщается, что на сегодняшнем аукционе Минфин удовлетворил все заявки на покупку ОВГЗ.

Напомним, что эксперты «ИНГ Банк Украина» отмечали высокую вероятность нулевого спроса на сегодняшнем аукционе с учетом роста ставок на вторичном рынке ОВГЗ.

В банке обращали внимание на то, что за неделю уровень ликвидности банковской системы снизился на 10% - до 16,9 млрд грн (при этом, еще 1,8 млрд грн инвестировано в депозитные сертификаты НБУ).

Как отметили эксперты, снижение уровня ликвидности и колебания обменного курса повысили ставки денежного рынка и доходности ОВГЗ на вторичном рынке. Более выраженным был рост более долгосрочных ставок денежного рынка - в частности, ставка по 1-месячным кредитам за неделю выросла на 233 б.п. - до 9.5%, тогда как ставка «овернайт» подросла лишь на 21 б.п. В то же время, рост ставок ОВГЗ на вторичном рынке происходил по всей длине кривой доходности, а наиболее значительным был рост ставок по краткосрочным бумагам. «Текущие рыночные условия, по всей видимости, помешают восстановлению спроса инвесторов на 12-месячные ОВГЗ. Кроме того, если сегодня мы будем наблюдать рыночный спрос, то, скорее всего, ставки заявок будут превышать уровень ставок отсечения, что приведет к отсутствию результата», - говорили в «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 24 мая Минфин привлек в госбюджет 131,8 млн грн.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.

***

Украина может сократить производство зерна на 17%

Урожай зерна в Украине в 2012 году может составить 47,2 млн тонн, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил сегодня в Киеве в ходе Всеукраинского форума Agro Industrу Forum-2012 заместитель начальника департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Сергей Петренко.

"По предварительным оценкам, мы говорили, что соберем в 2012-2013 маркетинговом году 45-46 млн тонн зерновых. Сегодня мы уточнили этот показатель: по состоянию на 28 мая он составляет 47,2 млн тонн всех зерновых по Украине", - сказал он.

С.Петренко выразил надежду, что выпадение осадков на юге Украины позволит увеличить урожай зерна до 48 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, предложение зерновых в следующем МГ составит 54-60 млн тонн при потребности внутреннего рынка 27,6 млн тонн. Таким образом, экспортный потенциал в следующем сезоне ожидается на уровне 22-25 млн тонн зерна.

"Мы планируем совместно с Минэкономики, что переходные запасы зерна в 2012/2013 МГ составят не более 6 млн тонн", - добавил он.

Напомним, Украина в 2011 г. собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 г.

***

Украина с начала 2011/2012 МГ экспортировала 19,7 млн тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2011 г. - июнь 2012 г.) по состоянию на 28 мая экспортировала 19,7 млн тонн зерна. Об этом сообщил сегодня на всеукраинском форуме Agro Industrу Forum-2012 заместитель начальника департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Сергей Петренко.

"С начала маркетингового года из Украины было фактически экспортировано 19,7 млн тонн зерна", - сказал он.

С. Петренко отметил, что с начала года Украина поставила на внешние рынки 4,8 млн тонн пшеницы, в том числе 2,8 млн тонн продовольственной, ячменя - 2,4 млн тонн и кукурузы - 12,3 млн тонн.

"С учетом продуктов переработки мы экспортировали более 20,2 млн тонн зерна", - добавил он.

По мнению С.Петренко, Украина до конца МГ сможет экспортировать не более 3 млн тонн зерна, таким образом, Украина в текущем МГ экспортирует около 23 млн тонн зерна.

"Если оценить переходящие запасы зерновых культур по состоянию на 1 июля 2012 года, по нашим оценкам, они могут составить до 11 млн тонн, из них пшеницы - около 7 млн тонн, кукурузы - 2,5 млн тонн, ячменя - 1,2-2 млн тонн", - сказал он.

Указанные объемы переходящих запасов не допустят роста цен на рынке сельхозпродуктов, считает специалист.

Напомним, Украина в 2011 г. собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 году.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году составил 12,037 млн тонн.

В 2009-2010 МГ Украина экспортировала 21 млн тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн тонн.

***

На инфраструктуру к Евро-2012 Украина потратила 108 млрд грн. Госсредства - 47 млрд грн

Подготовка инфраструктуры к Евро-2012, предусмотренная соответствующей государственной программой на 2008-2012 годы, обошлась Украине в около 108 млрд грн, из которых 47 млрд грн - государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента развития строительной деятельности, ценообразования и экономики строительства Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Петр Губень сегодня в ходе круглого стола «Евро-2012: крах надежд рынка недвижимости?».

По его данным, в 2008 году в рамках программы было освоено 1,7 млрд грн, в 2009 году - 1,7 млрд грн, в 2010 году - 7,8 млрд грн, в 2011 году - 13,8 млрд грн, в 2012 году - около 4 млрд грн.

П.Губень уточнил, что программа предусматривает завершение строительства и реконструкции некоторых объектов в декабре текущего года.

В частности, в рамках программы было построено три стадиона в Киеве, Харькове и Львове, реконструированы аэропорты, тренировочные базы во Львовской, Киевской и Донецкой областях, реконструированы автодороги на маршрутах Евро-2012 (в 2011 году на эти цели потрачено около 6 млрд грн).

П.Губень добавил, что на сегодняшний день в рамках подготовки к чемпионату построены и реконструированы 44 гостиницы на 4 465 номеров, отремонтированы 24 общежития на 11 тыс. мест. Также приведены в надлежащее состояние 12 памятников культурного наследия.

***

Азаров планирует завтра поговорить с Медведевым о транзите газа через РФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров планирует завтра, в ходе встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым в рамках саммита глав правительств СНГ, обсудить вопрос возможности транзита газа через территорию РФ в случае прямых его поставок из Туркменистана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сообщил сегодня журналистам в ходе брифинга.

«Завтра, я думаю, что мы с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым – УНИАН) этот вопрос также поднимем», - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос УНИАН.

Он отметил, что в договоре о зоне свободной торговли регламентируется вопрос о доступе к российской ГТС участников ЗСТ.

Также Н.Азаров высказал надежду, что вопрос доступа к российской ГТС будет рассматриваться и в процессе переговоров по пересмотру газовых контрактов между Украиной и Россией от 2009 года.

«Также мы рассчитываем, что в процессе пересмотра контракта на поставки газа и условиях транзита, мы и этот вопрос будем обсуждать с российским руководством», - сказал Н.Азаров

Премьер-министр Украины также сообщил, что обсуждал тему прямых поставок газа из Туркменистана и его транзита через Россию сегодня в ходе встречи с президентом этой страны Гурмангулы Бердымухамедовым.

«На каждой встрече с руководством Туркменистана безусловно обсуждается вопрос, а также какие скажем изменения в позиции России происходят в этом направлении», - сказал Н.Азаров.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН