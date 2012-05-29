Курс НБУ на 30.05.12
20:05, 29 мая 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 30.05.12 100 USD США – 799.2500 (на 29 мая – 799.2500) 100 EUR – 1000.9008 (на 29 мая – 1004.3376) 10 RUR – 2.4910 (на 29 мая – 2.5112)
Официальный курс НБУ на 30.05.12
100 USD США – 799.2500 (на 29 мая – 799.2500)
100 EUR – 1000.9008 (на 29 мая – 1004.3376)
10 RUR – 2.4910 (на 29 мая – 2.5112)
Учетные курсы банковских металлов на 30.05.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 125781.97 (на 29 мая – 126201.58)
961 XAG 10 Серебро – 2257.88 (на 29 мая – 2279.46)
962 XPT 10 Платина – 114772.30 (на 29 мая – 115012.08)
964 XPD 10 Палладий – 48434.55 (на 29 мая – 47795.15)
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