В Ашхабаде началось заседание Совета глав правительств стран СНГ

09:25, 30 мая 2012
Разное
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В Ашхабаде (Туркменистан) началось заседание Совета глав правительств стран СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в узком формате в «Белом зале» гостиницы «Огузкент». Затем заседание продолжится в расширенном составе в «Большом зале» гостиницы.

Перед началом заседания премьер-министр Украины Николай Азаров провел короткую беседу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

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