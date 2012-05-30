В Ашхабаде началось заседание Совета глав правительств стран СНГ
09:25, 30 мая 2012Разное
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В Ашхабаде (Туркменистан) началось заседание Совета глав правительств стран СНГ.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в узком формате в «Белом зале» гостиницы «Огузкент». Затем заседание продолжится в расширенном составе в «Большом зале» гостиницы.
Перед началом заседания премьер-министр Украины Николай Азаров провел короткую беседу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
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