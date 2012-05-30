ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Правоохранители отпугнули аграриев от госдотаций: на пересев озимых взяли только 10% от предложенного» пишет: 300 млн гривен, выделенных госбюджетом на компенсации за пересев погибших озимых, не пользуются спросом со стороны адресатов. Энтузиазм аграриев снижают проверки правоохранителей, идущие "в комплекте" с дотацией…

http://delo.ua/business/pravoohraniteli-otpugnuli-agrariev-ot-gosdotacij-na-peresev-ozi-178551/

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Также «Дело» в публикации «Зачем Румыния идет на уступки Украине» пишет: Бухарест может воссоздать Великую Румынию — вначале Приднестровье подтянется к Молдове, а затем Молдавия будет включена в состав Румынии. Приднестровье ориентируется на Россию, поэтому Румынии понадобился именно такой союзник, как Украина…

http://delo.ua/world/zachem-rumynija-idet-na-ustupki-ukraine-178560/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Отделение полиции» пишет: в Украине уже в 2013 году может быть создана финансовая полиция по примеру ряда европейских стран, где данная структура подчинена министерству финансов…

http://www.kommersant.ua/doc/1946429

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Также «Коммерсант» в публикации «Власть пошла по группам» сообщает: легализация рынка покупок в группах фактически приведет к его уничтожению. Нацкомфинуслуг подготовила проект лицензионных условий, в результате введения которых уже в 2013 году из десятка компаний на рынке останется не больше двух-трех, возмущаются его участники…

http://www.kommersant.ua/doc/1946566

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Газета "Сегодня" в публикации «Экологическое ЧП в Донбассе: море размывает берег - дома людей под угрозой» пишет: несколько домов вот-вот рухнут в Азовское море, а у туристов нет места, где позагорать…

http://www.segodnya.ua/news/14385042.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Кто спонсирует Фонд борьбы с коррупцией Навального» пишет: Фонд борьбы с коррупцией Алекcея Навального обнародовал список спонсоров, пожертвовавших ему 4,4 млн руб. Среди них топ-менеджеры «Росгосстраха» и «Альфа-групп»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1797214/16_druzej_navalnogo

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Издание «Известия» в публикации «Кавказ хочет «повесить» на государство еще больше курортов» пишет: регионы отказываются согласовывать первоначальную концепцию и просят расширения туристического кластера. Окончательный бизнес-план будет готов не раньше сентября…

http://www.izvestia.ru/news/525921

(УНИАН)