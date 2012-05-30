Ашхабад. Следующее заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет в сентябре в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе сегодняшнего заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в Ашхабаде (Туркменистан).

«В ходе заседания в узком составе по предложению Украины было решено провести очередное заседание глав правительств СНГ в сентябре этого года в Ялте», - сказал С.Лебедев.

Он добавил, что точная дата проведения заседания будет определена позже.

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