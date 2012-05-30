Пшонка обещает: с 1 июня к проверкам предпринимателей не будут привлекать спецподразделения

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка обещает с 1 июня прекратить привлечение спецподразделений к проверкам субъектов предпринимательской и хозяйственной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Отдельно скажу о применении спецсредств. Так называемые маски-шоу для рядовых граждан Украины - это стало кошмаром. Не достаточно ли процессуальных возможностей – обязательно нужно прятаться за эти маски-шоу? С 1 июня этого не будет. Будет мое распоряжение, и пусть только попробуют его не выполнить», - сказал В.Пшонка.

При этом он отметил, что привлечение спецподразделений к проверкам должно быть исключительно в единичных случаях, и только с разрешения прокуроров областей или их заместителей. «Только прокуроры областей и их заместители будут давать разрешения на эти маски-шоу», - заверил В.Пшонка.