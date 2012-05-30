Ожидания Евросоюза по поводу Украины не оправдались - Тейшейра

Посол Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра заявляет, что ожидания ЕС по поводу Украины не оправдались.

В интервью газете «КоммерсантЪ - Украина» он подчеркнул, что «4 года назад мы рассчитывали к 2012 году не только завершить переговоры, но и ввести в действие Соглашение об ассоциации, ожидали существенного прогресса в проведении реформ». «Мы планировали предоставлять Украине бюджетную поддержку и видеть результат нашей помощи. И, наконец, рассчитывали на определенный уровень уважения европейских ценностей - демократии, прав человека, верховенства права. К сожалению, сегодня ситуация выглядит по-другому. Поэтому я могу сказать, что ожидания далеко не оправдались - и мои личные, и Евросоюза», - подчеркнул Ж.Тейшейра.

На на вопрос о возможной изоляции Украины он ответил, что страны-члены Евросоюза придерживаются различных позиций по этому вопросу. «Но у подавляющего большинства не сложилось положительного мнения о процессах, происходивших в Украине в последние два года», - подчеркнул посол.

По его словам, в Украине «действительно не хватает демократии и ухудшается ситуация с уважением ценностей ЕС, соблюдением прав человека, верховенства права - всем тем, что нужно для развития взаимоотношений Украины и ЕС».

Ж.Тейшейра также подчеркнул, что Евросоюз и страны-члены ЕС в последний год постоянно обращали внимание Киева на недопустимость использования судебной системы в политических целях. «Мы делали недвусмысленные заявления, так что украинские власти отлично знают, чего мы ждем - действий, достойных страны, которая публично декларирует задачу интеграции в ЕС», - сказал Ж.Тейшейра.

По его словам, «что касается политического использования правосудия при преследовании бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и членов ее правительства, то этот вопрос для нас - один из самых чувствительных». «Здесь имеет место наиболее очевидное неуважение принципа верховенства права, ключевого для Евросоюза. Тем не менее, даже здесь вы не увидите четких условий или требований, выдвинутых Евросоюзом в адрес Украины. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение Совета министров ЕС», - добавил посол.

На вопрос: «После всего случившегося за последний год Вы верите, что власть пойдет навстречу ЕС в вопросах демократии?» Ж.Тейшейра ответил: «Я не могу предугадать, какие решение примут украинские власти завтра, послезавтра, через неделю. Я могу сказать, что рекомендации ЕС остаются теми же, что и прежде, но эффекта по-прежнему нет. И я могу констатировать: если ситуация останется такой же, как и сейчас, улучшения (взаимоотношений) тоже не будет».