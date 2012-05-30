Азаров и Медведев 27 июня встретятся в Донецке

Москва. 27 июня в Донецке премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев проведут заседание Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам встречи Н.Азарова и Д.Медведева в Ашхабаде.

Как сообщил Н.Азаров на брифинге украинским журналистам, «это будет комитет, который будет готовить проведение в июле (заседания) Межгосударственной комиссии на уровне Путин – Янукович».

Он отметил, что в ходе заседания комитета планируется детально рассмотреть вопросы, «которые мы затрагивали в субботу на встрече в России, чтобы они до 27 июня получили свое решение или по, крайней мере, наметились пути к их решению, которые были бы оформлены договоренностями в документе».

Д.Медведев и Н.Азаров на встрече в Ашхабаде также обсудили вопросы сотрудничества в авиакосмической отрасли.

Как сообщал УНИАН, 24 мая посол Украины в РФ Владимир Ельченко сообщил, что президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин встретятся в середине июля в Ялте в рамках заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии.