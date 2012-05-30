Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Комитете по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Комитет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины.

Основными задачами комитета являются осуществление анализа потенциальных и реальных угроз национальным интересам Украины в военной сфере; деятельности ВСУ, других воинских формирований, их готовности выполнять задачи в сфере обороны государства; результатов реализации государственных оборонных программ; состояния отечественного оборонно-промышленного комплекса; практики применения законодательства по вопросам обороны.

Также комитет должен осуществлять подготовку и подавать на рассмотрение Президенту и по его поручению - Совету национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно усовершенствования государственной политики в сфере обороны государства; реформирования и развития ВСУ и ОПК, в том числе повышения эффективности оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности товаров военного назначения и двойного использования и т.п.

Председателем комитета является Президент Украины. Исполнительным секретарем комитета является по должности секретарь СНБО. Заместителем исполнительного секретаря комитета является по должности директор Национального института стратегических исследований.

Персональный состав комитета утверждается Президентом по представлению исполнительного секретаря комитета.

Решения комитета принимаются путем открытого голосования, большинством от его состава. В случае равного распределения голосов голос председателя на заседании является решающим.