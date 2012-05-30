Европарламент приветствует переговоры о ЗСТ со странами “Восточного партнерства”

Брюссель. Комитет по вопросам международной торговли Европарламента приветствует проведение переговоров относительно создания зон свободной торговли со странами-участницами “Восточного партнерства”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня на заседании Комитета проекте доклада относительно торговых аспектов “Восточного партнерства”.

“(Европарламент – УНИАН) признает, что глубокие и всесторонние зоны свободной торговли являются важным торговым инструментом для развития долгосрочных отношений Европейского Союза с третьими странами; признает влияние глубоких и всесторонних зон свободной торговли на глобальное функционирование торговых партнеров ЕС, что превышает исключительно торговые отношения, влияя также на состояние демократии, верховенство права и другие общие стандарты”, - написано в проекте доклада.

В документе отмечается, что зоны свободной торговли со странами - восточными партнерами не являются помощью этим странам, а взаимовыгодными двусторонними торговым соглашениями.

Вместе с тем члены Комитета отметили, что успех зон свободной торговли в значительной мере будет зависеть от надлежащей реализации договоренностей, что, по мнению депутатов, может быть достигнуто лишь в открытой, прозрачной и не коррупционной бизнес-среде.

При этом в проекте доклада констатируется, что стабильность и процветание в странах-соседях – в интересах самого ЕС.

В проекте доклада также выражается позиция Европарламента относительно отдельных стран-участниц “Восточного партнерства”.

Так, в части, посвященной Украине, члены Комитета приветствуют завершение переговоров относительно заключения соглашения о свободной торговле с Украиной, но, в то же время, выразили сожаление в связи с задержкой с подписанием соглашения об ассоциации, которое включает в себя и соглашение о зоне свободной торговли.

В документе депутаты отметили, что успешная реализация соглашения о свободной торговле будет зависеть от политической воли и административной способности реализовать все положения соглашения своевременно и аккуратно.

“(Европарламент – УНИАН) считает, что это – серьезный вызов для Украины”, - сказали депутаты.

При этом депутаты отметили, что экономические, политические и институционные реформы в Украине должны быть ускорены при участии гражданского общества, и проводиться более глобально и быть более согласованными.

Кроме того, европарламентарии выразили обеспокоенность негативными сигналами относительно состояния бизнес- и инвестиционного климата в Украине, а также относительно существования системных проблем, таких как барьеры по доступу на рынок, административные разрешения, излишнее количество административных проверок, непрозрачная налоговая и таможенные системы, нестабильная и непрозрачная юридическая система, слабая и коррумпированная администрация и судебная система, монополизация инфраструктуры и недостаточная защита прав интеллектуальной собственности. В связи с этим депутаты предлагают призвать Украину к дальнейшим реформам с целью устранения этих препятствий для свободного и честного ведения бизнеса и торговли.

Одобренный сегодня проект доклада будет вынесен на голосование в сессионный зал Европарламента на одной из следующих сессий.

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