Янукович призывает за последние 10 дней окончательно завершить подготовку к Евро-2012

Президент Украины Виктор Янукович призывает местных руководителей в течение последних 10 дней до Евро-2012 окончательно завершить подготовку к чемпионату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая на заседании Комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В.Янукович напомнил, что осталось 10 дней до начала чемпионата, и «за это время мы должны окончательно навести порядок по всем направлениям».

В первую очередь он призвал обеспечить безопасность во время турнира. «Прежде всего, я просил бы, Борис Викторович (Колесников, вице-премьер-министр – УНИАН), вместе с руководителями правоохранительных органов, Андрей Петрович (Клюев, секретарь СНБО – УНИАН), рассмотреть все вопросы, касающиеся безопасности», - сказал В.Янукович.

Он также призвал руководство городов Украины, где будут проходить матчи чемпионата, обеспечить достойную подготовку к Евро и завершить все то, что еще не сделано.

«Безусловно, нужно посмотреть на те мелочи, о которых мы говорим, навести порядок вокруг объектов инфраструктуры Евро-2012, начиная с аэропортов. Обочины, тротуары. Нужно высадить цветы. Время еще осталось, чтобы наши города выглядели празднично», - сказал Президент.

«Поэтому я просил бы, Борис Викторович (Колесников – УНИАН), исполнителей всех сейчас послать (длинная пауза – УНИАН) в наши регионы, там, где будет проводиться чемпионат, все проверить, помочь. И мэры городов Киева, Донецка, Харькова, Львова, председатели администраций областных - я требую от вас, чтобы вы в эти дни все протопали собственными ножками, как говорят, посмотрели собственными глазами, все лично проверили», - сказал В.Янукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович уверяет, что Украина на 100% готова к Евро-2012