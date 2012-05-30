Янукович утвердил состав Украинско-российской межгосударственной комиссии

Президент Украины Виктор Янукович утвердил персональный состав украинской части Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Согласно указу, председателем комиссии будет Президент. Заместителем председателя, председателем украинской части Комитета по вопросам экономического сотрудничества назначен премьер-министр Украины Николай Азаров.

Секретарем украинской части комиссии назначен глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин.

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко будет председателем украинской части Подкомитета по международному сотрудничеству, первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко - председателем украинской части Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины.

Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин - председатель украинской части Подкомитета по вопросам безопасности, министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник - председатель украинской части Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества. Также в состав комиссии вошел советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук.

Указом председателям украинских частей Комитета по вопросам экономического сотрудничества, Подкомитета по вопросам безопасности, Подкомитета по международному сотрудничеству, Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества, Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Украинско-российской межгосударственной комиссии поручено утвердить персональные составы соответствующих украинских частей.

Кабинету министров Украины, согласно указу, должен принять меры по обеспечению деятельности украинских частей рабочих органов Украинско-российской межгосударственной комиссии.

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