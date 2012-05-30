Анонс на 31 мая

* В рамках Международной конференции «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», которая пройдет 31 мая - 1 июня в г.Ирпень Киевской области, состоится пресс-конференция с участием первого зам.председателя ГНС Украины - начальника налоговой милиции Андрея Головача. В работе Международной конференции примут участие представители налоговых/фискальных полиций из Бельгии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши. Также конференцию посетят представители Европола. Основная цель - определение единого подхода к формированию современной системы противодействия экономической преступности (конференц-комплекс Национального университета ГНС ​​Украины). Нужна аккредитация. Телефоны: 247-34-44, 247-81-27; e-mail: cat@sta.gov.ua.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка, председателя Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимира Семиноженко, председателя правления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» Сергея Подрезова.

* Состоится Всеукраинская научно-практическая конференция «Стратегия государственной кадровой политики - основа модернизации страны». Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, зам.главы АПУ Олег Рафальский, президент Национальной академии госуправления при Президенте Украины Юрий Ковбасюк, независимый эксперт Образовательного Агентства Европейского Союза EACEA (Брюссель, Бельгия) Карлхайнс Дюрр, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, директор Государственного центра занятости Петр Петрашко.

* Круглый стол на тему: "Лекарства для украинских пациентов - гарантия качества" и брифинг по результатам круглого стола. Участники: Дмитрий Шерембей, глава БФ "Совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине", Дмитрий Подтуркин, советник министра здравоохранения Украины, Сергей Сур, директор по исследованиям и разработкам корпорации «Артериум», а также пациенты, пострадавшие от употребления некачественных лекарственных препаратов. Будут обсуждены основные проблемы введения в Украине международных стандартов качества медицинских препаратов - переквалификации ВООЗ. Кроме того, впервые в истории Украины пациенты и Минздрав подпишут резолюцию об обязательном введении в Украине с 2015 года стандартов качества лекарств, определенных Всемирной организацией здравоохранения.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Крымский курортный сезон - 2012". Будут обсуждаться вопросы: готовность Крыма принять украинских туристов; новинки курортного сезона - 2012; о ходе курортно-туристической реформы в Крыму. Участники: Георгий Псарев, заместитель Председателя Совета министров АР Крым и Александр Лиев, министр курортов и туризма АР Крым (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: + 38 095 742 19 13. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится конференция «Содействие экономическому развитию малых городов Украины». Мероприятие совместно с Минрегионом Украины и при поддержке Немецкого общества технического сотрудничества (GIZ) проводит Ассоциация малых городов Украины. На конференции представят лучший опыт стратегического планирования экономического развития малых городов. К участию приглашены представители Минэкономики и торговли Украины, Минфина Украины и Минрегионразвития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, городских голов малых городов Киевской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областей.

* Круглый стол на тему: «Агробизнес и государство: противостояние или сотрудничество?». Организатор:Издательство "Юридическая практика".Участники: Григорий Калетник, глава Комитета ВР Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Григорий Смитюх, народный депутат Украины, один из авторов законопроекта о рынке земель; Василий Черний, народный депутат Украины; Сергей Кваша, директор Департамента экономического развития и аграрного рынка Минагрополитики Украины; Артем Кадомский, первый зам.главы Госагентства земельных ресурсов; Андрей Тарнопольский, ген.директор, руководитель технических программ Центра государственного земельного кадастра; Сергей Стоянов, ген.директор Украинской аграрной конфедерации и др.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Проблемы фитосанитарии: национальные угрозы и риски». В Украине угрожающих масштабов достиг нелегальный оборот особо токсичных пестицидов, что угрожает здоровью людей и чистоте окружающей среды, приводит к многочисленным проблемам не только в экономическом секторе, но и в обществе в целом. Во время пресс-конференции представители фумигационной отрасли Украины обнародуют открытое Обращение к Президенту Украины и Правительству Украины о нецивилизованном функционировании и нестабильных условиях ведения хозяйственной деятельности в сфере фитосанитарии. Участники: председатель правления Украинской ассоциации фумигации и защиты растений Евгений Калинин, президент ВОО «Фумигационная ассоциация» Тамара Подберезняк, начальник Главной государственной инспекции защиты растений Украины Александр Токарь (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 810 84 37, fum_asociacia@ukr.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Тенденции и перспективы развития рынка почтовых услуг в Украине». Вопросы: Ситуация и основные тенденции на украинском рынке директ-маркетинга и почтовых услуг. Современная структура рынка. Новый сегмент рынка - «фулфилмент»: опыт соседних стран, перспективы развития в Украине. Безопасность и надежность почтового обслуживания: миф или реальность? Современные технологии предпочтового обслуживания. О том, как развивается ситуация на рынке почтовых услуг Украины, о главных тенденциях, перспективах и новых сегментах, а также о проблематике рынка и об использовании современных технологий расскажут эксперты отрасли: Людмила Силантьева, директор компании «Всеукраинский почтовый сервис»; Татьяна Охременко, руководитель отдела писем «Всеукраинский почтовый сервис»; Галина Зелёная, руководитель отдела посылок «Всеукраинский почтовый сервис»; Елена Петина, руководитель коммерческого отдела «Всеукраинский почтовый сервис». В ходе мероприятия журналистам также продемонстрируют примеры нестандартных почтовых отправлений и процесс упаковки писем и посылок в реальном времени (ул.Крещатик ,4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (044) 200-25-03-04, e-mail: public@publicity.com.ua.

* Пресс-конференция на тему: «Безопасность и риск-менеджмент в лотерейном бизнесе». Организаторы: Оператор государственных лотерей МСЛ, Всемирная лотерейная ассоциация и Европейская лотерейная ассоциация. Участники: Евгений Власенко, ген.директор компании МСЛ; Тьерри Пюжоль, председатель Совета безопасности и риск-менеджмента Всемирной лотерейной ассоциации; Бернадет Лобжуа, ген.секретар Европейской лотерейной ассоциации. Будут освещены вопросы эффективности контроля, уровня защиты и стандартов безопасного управления на современном лотерейном рынке Украины, а также мировой практики в организации безопасности лотерейного бизнеса.

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