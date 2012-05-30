ТОП-10 (30 мая)

Основным покупателем валютных ОВГЗ на вчерашнем аукционе мог выступать ВТБ - эксперт

«Лаборатория Касперского» и МСЭ обнаружили новый вид кибероружия

Социальная сеть Facebook после выхода на биржу подешевела на 25 млрд долл.

Нацбанк упростил правила обмена валюты на период Евро-2012

КНДР внесла поправку в Конституцию, провозгласив себя ядерной державой

«Газпром»: одномоментного прекращение украинского транзита не будет

Медведев: ратификация договора о ЗСТ СНГ - важнейшее условие дальнейшей интеграции

Азаров и Медведев 27 июня встретятся в Донецке

Капитальные инвестиции Украины в I квартале выросли на 23,2%

Украинские газохранилища уберегут Европу от проблем с недопоставками газа Россией - Бойко

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Основным покупателем валютных ОВГЗ на вчерашнем аукционе мог выступать ВТБ - эксперт

Основным покупателем номинированных в валюте облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вчерашнем аукционе мог выступать российский «Внешторгбанк» (ВТБ), считает аналитик компании «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович.

Он отметил, что в преддверии расчетов по кредиту, привлеченному Украиной у ВТБ, срок возврата которого наступает в течение ближайших двух недель, вчера Минфин привлек средства приблизительно на четвертую часть выплаты, «что будет способствовать успешному решению долговых выплат по внешнему долгу в июне».

«Изначально Минфин объявил предложение шести различных облигаций, максимально придерживаясь графика, однако один из будущих инвесторов, вероятно, был заинтересован в размещении именно 3-летней облигации, а не со сроком погашения через 2,6 года. И это могло стать причиной дополнительного предложения еще одного выпуска облигаций, номинированных в долларе США» - говорит Т.Котович.

Эксперт сообщил, что из трех выпусков ОВГЗ, номинированных в гривне, спрос был лишь на 12-месячную облигацию и 3-летнюю индексированную в гривне облигацию.

При этом Минфин снова не удовлетворил неконкурентную заявку на 12-месячную облигацию. В то же время, было размещено 50 млн грн облигаций с индексацией на курс гривня/доллар.

Основные же заимствования в долларах США были осуществлены путем размещения трех выпусков облигаций. Наибольший объем был привлечен по 12-месячной облигации в сумме 235,07 млн долл., а еще две более длинные облигации были размещены почти в равных объемах: 2-летнюю облигацию было размещено в сумме 150,04 млн долл., а 3-летняя - на сумму 150 млн долл.

«Всего Минфин привлек сегодня 535,17 млн долл. по ставкам 8,90-9,45%, что позволило ему частично рефинансировать будущие июньские валютные выплаты. В то же время, учитывая заявления, что кредит будет частично оформлен валютными ОВГЗ, основным покупателем мог выступать сам ВТБ, как напрямую, так и через местное представительство банка» - считает Т.Котович.

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ во вторник, 29 мая, привлек в государственный бюджет 4,327 млрд грн (по курсу НБУ).

Данная сумма привлечения является рекордной для аукционов по продаже ОВГЗ, проведенных Минфином в 2012 году.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сообщил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ.

21 мая источник в финансовых кругах сообщил УНИАН, что Минфин согласовал с руководством ВТБ схему погашения кредита в размере 2 млрд долл., срок погашения которого истекает в июне.

По информации источника, согласно договоренности, 500 млн долл. суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 млн долл. будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 млрд долл. будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

При этом источник сообщил, что условия выделения кредита и размещения бумаг на сегодняшний день еще обсуждаются.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.

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«Лаборатория Касперского» и МСЭ обнаружили новый вид кибероружия

«Лаборатория Касперского» и Международный союз электросвязи (МСЭ) обнаружили сложную вредоносную программу, которая в настоящий момент активно используется в ряде стран в качестве кибероружия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатории Касперского».

Как отмечается в сообщении, «по сложности и функционалу вредоносная программа превосходит все ранее известные виды угроз».

Вредоносная программа была обнаружена «Лабораторией Касперского» во время исследования, инициированного Международным союзом электросвязи (МСЭ).

Программа, детектируемая защитными продуктами «Лаборатории Касперского» как Worm.Win32.Flame, разработана для ведения кибершпионажа. Она позволяет похищать важные данные, в том числе информацию, выводимую на монитор, информацию о системах – объектах атак, файлы, хранящиеся на компьютере, контактные данные пользователей и даже аудиозаписи разговоров.

Независимое исследование было начато по инициативе МСЭ после серии инцидентов с другой, пока еще неизвестной вредоносной программой под кодовым именем Wiper, которая уничтожала данные на компьютерах в странах Западной Азии. Эту вредоносную программу еще только предстоит обнаружить, однако во время анализа инцидентов специалисты «Лаборатории Касперского» в сотрудничестве с МСЭ выявили новый вид вредоносной программы, сейчас известной как Flame. По предварительным результатам, этот зловред активно используется уже более двух лет, с марта 2010 года. Из-за своей исключительной сложности и направленности на конкретные цели до настоящего момента он не мог быть обнаружен ни одним защитным продуктом.

Хотя Flame отличается по своим характеристикам от зловредов Duqu и Stuxnet, ранее использовавшихся в качестве кибероружия, такие факты как география атак, использование специфичных уязвимостей в ПО, а также то, что целью атак становятся только определенные компьютеры, указывают на то, что Flame относится к той же категории сложного кибероружия.

Как отметил генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, уже на протяжении нескольких лет «опасность военных операций в киберпространстве является одной из самых серьезных тем информационной безопасности». Он считает, что Stuxnet и Duqu были звеньям одной цепи кибератак, их применение вызвало озабоченность в связи и возможной перспективой развязывания кибервойн во всем мире, «зловред Flame, по всей вероятности, является еще одним этапом такой войны».

Важно понимать, отметил Е.Касперский, что подобное кибероружие легко может быть обращено против любого государства, кроме того, в кибервойнах, в отличие от традиционных, развитые страны оказываются наиболее уязвимыми.

По данным главного антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Александра Гостева, один из наиболее тревожных фактов относительно кибератаки, проводимой с помощью Flame, состоит в том, что она в данный момент находится в активной стадии, и те, кто ее проводят, «постоянно ведут наблюдение за зараженными системами, собирают информацию и выбирают новые объекты для достижения своих, неизвестных нам целей».

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долларов США.

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Социальная сеть Facebook после выхода на биржу подешевела на 25 млрд долл.

Рыночная капитализации всемирной социальной сети Facebook с момента выхода на биржу 18 мая снизилась на 25 миллиардов долларов, отражая сомнения инвесторов в способности компании обеспечить высокие доходы в технологически меняющемся мире.

В соответствии с предсказаниями скептиков, называвших первичное размещение акций (IPO) Facebook «мыльным пузырем», цена акций социальной сети на американской бирже NASDAQ, согласно биржевым данным, упала на закрытие дня 29 мая до 28,84 доллара США. При этом падение лишь за один вторник составило 9,62%, а с момента IPO – более 24%.

Аналитики уже подсчитали, что потери в капитализации оцененной первоначально в 104,2 миллиарда долларов Facebook Inc. приблизительно равняются рыночной стоимости организатора этого размещения американского банка Morgan Stanley. Для сравнения, доходы госбюджета Украины на 2012 год планируются на уровне эквивалента 45,8 миллиардов долларов.

На прошлой неделе агентство УНИАН сообщало, что в дополнении к падению котировок своих акций социальная сеть была поставлена перед необходимостью защищать свою честь в американских судах. Несколько частных инвесторов и юридическая компания обвинили Facebook в предоставлении недостоверной информации о своем финансовом состоянии.

При этом американские финансовые регуляторы, в частности Комиссия по регулированию финансовых рынков, заявили о намерении проверить процесс размещения акций Facebook.

На фоне этих негативных новостей инвесторы и аналитики начали высказывать опасения, что социальная сеть, имеющая во всем мире более 900 миллионов пользователей, будет испытывать сложности с работой на смартфонах и других мобильных устройствах и монетизацией рекламы на них.

По их мнению, для того, чтобы доказать рынку свою способность быстро приспосабливаться к требованиям меняющегося мира Facebook может взять курс на создание собственного телефона и постараться купить за сумму около 1 миллиард долларов норвежского разработчика мобильного программного обеспечения Opera.

По информации влиятельной газеты New York Times, глава Facebook Марк Цукерберг может сделать ставку на создание отдельной модели телефона, и наиболее простой путь для этого - покупка теряющей рынок канадской компании Research in Motion.

"Они явно смотрят на смартфоны и пытаются достичь большей вертикальной интеграции... Они не хотят быть просто еще одним приложением на платформах Google или Apple", - цитирует агентство Reuters Райана Джекоба из Jacob Internet Fund.

Справка УНИАН. Социальная сеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад студентом Гарварда Марком Цукербергом. В настоящее время число ее постоянных пользователей перевалило за 900 миллионов человек. В 2012 году инвестиционные аналитики ожидают роста выручки Facebook Inc. до 6,1 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в 2011 году.

В ходе крупнейшего в истории мирового фондового рынка публичного размещения акций 18 мая Facebook Inc. привлекла 16 миллиардов долларов при общей капитализации самой компании на уровне 104,2 миллиарда долларов.

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Нацбанк упростил правила обмена валюты на период Евро-2012

Национальный банк Украины упростил правила обмена наличной валюты на период проведения финальной части чемпионата Европы по футболу - с 1 июня до 10 июля 2012 года.

Упрощение порядка обмена валюты закреплено постановлением НБУ № 207 от 24 мая 2012 года. Постановление вступает в силу с 1 июня 2012 года.

В документе указывается, что изменения вводятся с целью обеспечения свободного обмена иностранной валюты нерезидентами - организаторами, участниками, гостями финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине.

Согласно постановлению НБУ, в течение указанного периода банки (финансовые учреждения) осуществляют операции по купле у физических лиц-нерезидентов наличной иностранной валюты без оформления справки-certificate по форме№377.

При этом устанавливается, что квитанции по формам №377-А и №377-к об осуществлении валютообменной операции являются основанием для проведения до 10 июля 2012 года физическими лицами-нерезидентами обратного обмена неиспользованных гривен на наличную инвалюту при условии предъявления документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее резидентность.

Также указывается, что первый экземпляр этих квитанций остается в кассе банка (финансового учреждения) или в пункте обмена иностранной валюты, в котором осуществлен обратный обмен.

Кроме этого, НБУ обязал банки (финансовые учреждения) разместить в кассах и в пунктах обмена валюты в доступном для обзора клиентами месте информацию на украинском и иностранных языках относительно возможности осуществления физическими лицами-нерезидентами обратного обмена неиспользованных наличных гривен на инвалюту при условии предъявления квитанции по форме №377-А или №377-к и документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее резидентность.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением № 278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место проживания (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

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КНДР внесла поправку в Конституцию, провозгласив себя ядерной державой

КНДР в своей Конституции провозгласила себя "ядерной державой", внеся соответствующую поправку.

Об этом сегодня сообщило пропхеньянское информационное агентство Тёсэн цусин, базирующееся в японской столице, передает ИТАР-ТАСС.

Подобные изменения в Конституции КНДР аналитики агентства связывают с желанием Пхеньяна добиться международного признания в качестве ядерной державы. Поправка в Конституцию была внесена на сессии Верховного народного собрания КНДР в апреле этого года.

По данным Тёсэн цусин, северокорейская Конституция теперь называется не "Конституция Ким Ир Сена", а "Конституция Ким Ир Сена - Ким Чен Ира". Тем самым новый северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал дань уважения своему отцу, скоропостижно скончавшемуся в конце прошлого года. Между тем, на конференции Трудовой партии Кореи 11 апреля за Ким Чен Иром уже был навечно закреплен пост генерального секретаря ТПК.

Конституция КНДР была принята на первой сессии Верховного народного собрания КНДР пятого созыва 27 декабря 1972 года. До настоящего времени изменения в нее вносились только один раз - в апреле 1992 года.

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«Газпром»: одномоментного прекращение украинского транзита не будет

Ввод в эксплуатацию «Северного потока» не означает одномоментное прекращение украинского транзита.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев в интервью корпоративному журналу «Газпром» (№5).

«Но важно и понимать, что ввод «Северного потока» не означает одномоментное прекращение украинского транзита. Из 55 млрд куб. м в год - а именно столько будет составлять максимальная мощность балтийского трубопровода после пуска второй нитки - не менее 20 млрд куб. м газа будут поставляться по новым контрактам», - сказал А.Медведев.

Он подчеркнул, что Украина - крупнейший транзитер российского газа, 80% наших экспортных потоков проходит через эту страну. И вполне разумно стремление «Газпрома» минимизировать риск зависимости от транзитного монополиста, тем более что, к сожалению, история наших взаимоотношений в этой части далеко не безоблачна, отметил А.Медведев.

«Наша основная цель - обеспечить надежный непрерывный поток газа к европейским клиентам. Поэтому мы диверсифицируем маршруты - и «Северный», и «Южный» потоки, и «Ямал - Европа» вместе повышают гибкость и надежность наших поставок», - сказал он.

Справка УНИАН. «Северный поток», длиной 1,2 тысячи километров, уже поставляет российский газ в Германию. Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.

Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались 8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток». К концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнению техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

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Медведев: ратификация договора о ЗСТ СНГ - важнейшее условие дальнейшей интеграции

Ратификация Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ является важнейшим условием дальнейшей интеграции стран Содружества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.

Д.Медведев подчеркнул, что намерен продолжать усилия по совершенствованию взаимодействия и задействует все способы для того, чтобы интеграция проходила максимально интенсивно, приносила конкретные результаты, была не бумажной, а предметной и содержательной.

«Одним из важнейших условий нашей дальнейшей интеграции я вижу дальнейшее развитие соглашений и ратификационных процедур по Договору о зоне свободной торговле стран СНГ. В конечном счете это выгодно всем нам, поэтому мы приветствуем максимально широкое обозначение круга его участников, присоединение к этому договору других стран», - сказал Д.Медведев.

Глава российского правительства сообщил, что об этом шла речь в ходе обсуждения темы в узком составе. Он привел показатели объёмов взаимной торговли, которая является индикаторов самочувствия экономик.

«Взаимная торговля стран СНГ в 2011 году увеличилась на 36%, а в абсолютной выражении она приблизилась к порогу 300 млрд долларов», – сказал он, отметив, что это не предел.

По его словам, даже сама по себе эта цифра показывает потенциал интеграционного взаимодействия и отношений в экономической сфере. По мнению Д.Медведева, это особенно важно в то время, когда мировая экономика, её самочувствие оставляет желать лучшего.

«Я впервые представляю Россию в этом качестве и, конечно, хотел бы подтвердить несомненный приоритет нашей страны в оценке ключевого направления интеграции стран СНГ. Особую значимость представляет торгово-экономическое сотрудничество», – подчеркнул российский премьер, отметив, что немалую роль играет гуманитарное сотрудничество и культурные связи.

В этом Д.Медведев видит «не только драйвер развития стран СНГ, но и залог стабильного и безопасности развития региона в целом».

«Это непременное условие для подъема экономического развития, решения насущных задач, которые стоят в социально-экономической сфере и, в конечном счете, это создает условия для улучшения качества жизни большого количества людей», – уточнил он.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизстан. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Документ должен вступить в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Однако у Украины появились замечания к соглашению, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами СНГ.

Верховная Рада до сих пор не ратифицировала соглашение.

2 апреля 2012 года на то время Президент России Д.Медведев подписал закон о ратификации соглашения.

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Азаров и Медведев 27 июня встретятся в Донецке

27 июня в Донецке премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев проведут заседание Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам встречи Н.Азарова и Д.Медведева в Ашхабаде.

Как сообщил Н.Азаров на брифинге украинским журналистам, «это будет комитет, который будет готовить проведение в июле (заседания) Межгосударственной комиссии на уровне Путин – Янукович».

Он отметил, что в ходе заседания комитета планируется детально рассмотреть вопросы, «которые мы затрагивали в субботу на встрече в России, чтобы они до 27 июня получили свое решение или по, крайней мере, наметились пути к их решению, которые были бы оформлены договоренностями в документе».

Д.Медведев и Н.Азаров на встрече в Ашхабаде также обсудили вопросы сотрудничества в авиакосмической отрасли.

Как сообщал УНИАН, 24 мая посол Украины в РФ Владимир Ельченко сообщил, что президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин встретятся в середине июля в Ялте в рамках заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии.

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Капитальные инвестиции Украины в I квартале выросли на 23,2%

В Украине по итогам января-марта 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 48,123 млрд грн, что на 23,2% больше показателя января-марта 2011 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в I квартале 2012 года была следующей: средства государственного бюджета – 1,2 млрд грн, средства местных бюджетов – 0,68 млрд грн, собственные средства предприятий и организаций – 32,07 млрд грн, кредиты банков и другие займы – 6,05 млрд грн, средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 4,86 млрд грн, другие источники финансирования – 3,27 млрд грн.

Основной рост объемов освоенных капитальных инвестиций в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года был зафиксирован в торговле; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования — 53,5%, деятельности отелей и ресторанов — 52,6%, деятельности транспорта и связи — 51,9%, строительстве — 40,3%,.

При этом спад объемов освоенных капитальных инвестиций зафиксирован в рыболовстве и выращивании рыбы — 22,6%, государственном управлении — 13,5% и образовании — 9,2%.

Структура капитальных инвестиций по видам экономической деятельности в январе-марте 2012 года была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 2,3 млрд грн, рыболовство и выращивание рыбы – 5,6 млн грн, промышленность — 15,98 млрд грн, строительство – 7,35 млрд грн, торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 5,7 млрд грн, деятельность отелей и ресторанов – 367,7 млн грн, деятельность транспорта и связи – 6,39 млрд грн, финансовая деятельность – 1,11 млрд грн, операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 6,78 млрд грн, государственное управление – 711,8 млн грн, образование – 271,1 млн грн, здравоохранение и предоставление социальной помощи – 288,3 млн грн, предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 862,4 млн грн.

В разрезе регионов лидерами по темпу роста объемов освоенных капитальных инвестиций в январе-марте 2012 к аналогичному периоду 2011 года стали Полтавская обл. - на 84,1% - до 2,17 млрд грн, АР Крым – на 81,5% - до 3,24 млрд грн, Киевская обл. - на 68,1% - до 4,14 млрд грн, Ивано-Франковская обл. - на 57,3% - до 0,92 млрд грн. и Луганская обл. - на 51% - до 1,38 млрд грн. Спад зафиксирован в четырех областях, основной в Хмельницкой области - на 20,3% - до 0,56 млрд грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259 млрд 932,3 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал – 209 млрд 130 млн грн (без НДС), что на 22,4% больше показателя января-декабря 2010 года.

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Украинские газохранилища уберегут Европу от проблем с недопоставками газа Россией - Бойко

Украинские газовые хранилища могут служить для хранения газа странами Европы и быть эффективным резервом для избежания ситуаций с нехваткой российского газа в периоды пикового потребления.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в интервью телеканалу CNN, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

«Если Европа будет проводить политику закачки газа в украинские хранилища летом и откачки зимой, это будет действительно эффективным путем для избежания ситуаций с недопоставкой российского газа. В Украине есть очень крупные газовые хранилища на границе с Европейским Союзом», - сказал Ю.Бойко.

При этом он отметил, что проблема с недопоставкой российского газа, с которой столкнулись европейские потребители в период экстремальных холодов текущего года, была вызвана недостаточными объемами поставок газа Россией.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» предложила российскому ОАО «Газпром» заключить дополнительное соглашение об использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для обеспечения поставок российского газа в Европу.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.

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