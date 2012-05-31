Курс НБУ на 31.05.12

Официальный курс НБУ на 31.05.12 100 USD США – 799.2500 (на 30 мая – 799.2500) 100 EUR – 994.1072 (на 30 мая – 1000.9008) 10 RUR – 2.4630 (на 30 мая – 2.4910)

Официальный курс НБУ на 31.05.12 100 USD США – 799.2500 (на 30 мая – 799.2500) 100 EUR – 994.1072 (на 30 мая – 1000.9008) 10 RUR – 2.4630 (на 30 мая – 2.4910) Учетные курсы банковских металлов на 31.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 123783.84 (на 30 мая – 125781.97) 961 XAG 10 Серебро – 2212.32 (на 30 мая – 2257.88) 962 XPT 10 Платина – 112934.03 (на 30 мая – 114772.30) 964 XPD 10 Палладий – 47635.30 (на 30 мая – 48434.55)

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