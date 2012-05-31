ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Мясное пике: на украинском рынке свинины резко снизились объемы производства» пишет: темпы развития свиноводства в Украине снизились. Если в январе-апреле 2011 г. объемы реализации свиней в живом весе аграрными предприятиями выросли на 34,5%, то в текущем году произошло их снижение на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее…

http://delo.ua/business/mjasnoe-pike-na-ukrainskom-rynke-svininy-rezko-snizilis-obemy-178635/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Украину лечат от повышенного давления» пишет: генпрокурор Виктор Пшонка заявил о начале серьезной борьбы с давлением контролирующих и правоохранительных органов на бизнес. В Генеральной прокуратуре (ГПУ) намерены уменьшить количество фактовых дел экономической направленности, а также проводимых на предприятиях спецоперацій…

http://www.kommersant.ua/doc/1947307

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Также «Коммерсант» в публикации «Льготу — в каждый дом» сообщает: семьи с ежемесячным доходом до 21-46 тыс. грн могут рассчитывать на получение льготных кредитов на приобретение недвижимости под 3% годовых. Правительство внесло соответствующие изменения в программу предоставления социального жилья…

http://www.kommersant.ua/doc/1947390

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Также «Коммерсант» в публикации «Цифровой торг уместен» пишет: вчера первый вице-премьер Валерий Хорошковский обсудил с представителями общественных организаций тему коррупции в сфере государственных закупок. Для борьбы с этим явлением в правительстве планируют перейти к электронным торгам…

http://www.kommersant.ua/doc/1946611

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Газета "Сегодня" в публикации «Центр Киева перекрыт: кто получит заветный пропуск на проезд и как будем передвигаться по городу» пишет: чиновники пойдут в метро, а "уважаемые люди" хотят получить право на проезд в закрытую зону…

http://www.segodnya.ua/news/14385765.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации ««Урегулированное» молоко – к каше из "китайской" гречки» пишет: депутаты предлагают включить молоко в объекты ценового регулирования. Эксперты утверждают, что это приведет к сокращению производства молока и росту цен... Ассоциация - "гречневая эпопея" прошлого года...

http://economics.unian.net/rus/detail/129295

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Также «УНИАН-Экономика» в публикации «НКРЭ "разводит" промпотребителей по классам...» пишет: регулятор рынка электроэнергетики пересматривает документ, являющийся основой ценообразования на электроэнергию в Украине. Выгодополучатель в лице облэнерго очевиден, а промпотребители опасаются возможной остановки предприятий...

http://economics.unian.net/rus/detail/129255

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Крупные интернет-компании могут признать стратегическими предприятиями» пишет: судьбу иностранных инвестиций в популярные интернет-сервисы и любые печатные СМИ будет решать премьер-министр Дмитрий Медведев — такова цель законопроекта, одобренного комитетом по собственности Госдумы. Пока такие ограничения касаются только теле- и радиовещания и прессы с тиражом свыше 1 млн экземпляров…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1801941/premer_prismotrit

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Издание «Известия» в публикации «Депутаты Европарламента нажаловались на Тимченко» пишет: 12 парламентариев написали письмо Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой закрыть порт Усть-Луга Геннадия Тимченко…

http://www.izvestia.ru/news/526048

(УНИАН)