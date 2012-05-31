Кабмин ограничил ввоз гражданами в Украину лекарственных средств

С 1 июня граждане смогут ввозить в Украину не более 5 упаковок каждого наименования лекарственных средств.

Как сообщается на сайте Кабинета министров, соответствующее постановление №458, определяющее объемы и порядок ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального детского питания, принято 23 мая 2012 года.

В частности, Кабмин постановил, что согласно статье 370 Таможенного кодекса Украины граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины лекарственные средства, которые перемещаются в ручной клади и/или в сопровождаемом или несопровождаемом багаже гражданина.

На одного человека можно ввезти не более пяти упаковок каждого наименования, кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Если на курс лечения требуется больше лекарств, то их можно ввезти в количестве, не превышающем указанное в имеющемся у лица рецепте на такое лекарственное средство, выданном на имя этого лица и заверенном печатью врача и/или учреждения здравоохранения.