В вопросе денонсации международных договоров КС стал на сторону Верховной Рады

Конституционный Суд признал неконституционным лишение Верховной Рады права вносить законопроекты о денонсации международных соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС было обнародовано сегодня по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов.

11 января текущего года Верховная Рада внесла изменения в Регламенту ВР, согласно которым народные депутаты не имеют права вносить на рассмотрение парламента законопроекты о денонсации международных договоров.

Предусматривалось, что это право должны иметь только Президент и Кабинет министров.

КС указал, что, в соответствии со статьей 93 Конституции, право законодательной инициативы имеют Президент, народные депутаты, Кабинет министров и Национальный банк.

«Конституция Украины не содержит положений, которые исключали бы возможность народных депутатов Украины вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о ратификации и денонсации международных договоров», - говорится в мотивировочной части решения суда.

Именно поэтому КС признал неконституционной ч. 1 ст. 202 Регламента ВР в редакции Закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» от 11 января 2012 года. Это положение теряет действие. Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.