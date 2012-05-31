Лукашенко и Путин в Минске обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества

Минск. В ходе официального визита Президента России в Беларусь, который пройдет 31 мая-1 июня, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

Так, в ходе визита в Минск В. Путин обсудит с А. Лукашенко вопросы оказания Беларуси финансовой поддержки, приватизации крупных белорусских предприятий российскими инвесторами, строительства АЭС, перспективы создания холдинга «Росбелавто» на базе активов МАЗа и КАМАЗа, а также взаимодействие в военно-технической сфере и обеспечении коллективной безопасности.

Программой визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Одной из основных тем переговоров станет сотрудничество в формате Единого экономического пространства России, Казахстана и Беларуси.

Ожидается, что по итогам переговоров А. Лукашенко и В. Путин примут совместное заявление, в котором стороны обозначат важнейшие приоритеты дальнейшего межгосударственного взаимодействия. В ходе визита также планируется подписание еще нескольких документов по развитию сотрудничества в различных сферах.

Справка УНИАН. Беларусь станет первой страной, которую В. Путин посетит с визитом в новом статусе Президента России. Визит также пройдет в преддверии 20-летия установления дипотношений между двумя государствами.

По итогам 2011 года взаимный товарооборот составил 38,6 млрд долл., увеличившись почти на 38% по сравнению с 2010-м годом. Во внешнеторговом обороте России Беларусь заняла шестое место.