Кабмин предлагает отменить предоставление выдержек из реестра предпринимателей

Кабинет министров предлагает упростить учреждение предпринимательской деятельности, отменив требования об обязательной предоставлении субъектами ведения хозяйства органам государственной власти бумажных выписок и выдержек из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующий проект закона, который разрабатывал Минюст, правительство приняло сегодня, 31 мая, во время заседания Кабмина.

Министр юстиции Александр Лавринович отметил, что проектом закона также предлагается внести изменения в законодательные акты Украины, которыми предусмотрено обязательное представление органам государственной власти выписок и выдержек из Реестра, в частности, для получения документов разрешительного характера, лицензий.

По словам министра, на сегодняшний день процедура представления бумажных выдержек из Реестра является обременительной для граждан, устаревшей с организационной точки зрения и не отвечающей действующему законодательству.

Министр напомнил, что 18 ноября 2011 года был принят Закон «О внесении изменений в статью 20 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», которым было предусмотрено предоставление в электронном виде сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц, – предпринимателей, для органов государственной власти.

Кроме того, Министерством юстиции еще в августе 2011 года был издан приказ, которым предусмотрен доступ к Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц – предпринимателей через веб-сайт.

Таким образом, отметил министр юстиции, на сегодняшний день кто-либо, в частности и органы государственной власти могут в режиме реального времени получать необходимую информацию о юридических лицах и физических лицах – предпринимателях, которая является актуальной на момент запроса, чего нельзя достичь с помощью бумажных документов.

Вместе с тем, на сегодняшний день продолжают действовать нормативно–правовые акты, которыми предусматривается представление органам государственной власти субъектами ведения хозяйства выписок (выдержек) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, в частности, для получения лицензий, документов разрешительного характера, для подтверждения государственной регистрации и т. п.

По словам министра юстиции, в случае принятия правительственного законопроекта Верховной Радой, процедура получения выдержек из Реестра будет автоматизирована. Это позволит существенно сохранить время и деньги налогоплательщиков, сделает деятельность органов государственной власти более мобильной.