Анонс на 1 июня

* Состоится подписание Меморандума между Антимонопольным комитетом Украины и Всеукраинским объединением организаций работодателей «Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины». Цель Меморандума - обеспечение сотрудничества по вопросам развития, поддержки и защиты предпринимательства и конкуренции, обеспечения соблюдения торговых и иных честных обычаев при осуществлении хозяйственной деятельности на рынках агропромышленного комплекса Украины. Документ подпишут: председатель Комитета Василий Цушко и председатель Совета Федерации Павел Цируль.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Крейсерский яхтинг в Украине. Завершение кругосветного путешествия яхты «Купава». Будет освещен также ход подготовки к «Парусному Жур-Туру» («Sail Jour-Tour"). Участники: Олег Панчук, председатель Киевского городского яхт-клуба, Алексей Левин, командор Киевского городского яхт-клуба, Андрей Зубенко, навигатор яхты «Купава», которая только что завершила кругосветное путешествие, Юлий Бородянський, представитель Парусной федерации Украины и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится совместная пресс-конференция вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея Тигипко и главы представительства Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) Юкие Мокуо на тему: "Защита прав ребенка - стратегический приоритет государства".

* Пресс-конференция на тему: "Презентация результатов разработки предварительного ТЭО Национального проекта "Чистый город". Организатор - Госинвестпроект. Участники: председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив, директор департамента Национальных проектов Юрий Гусев, руководитель проекта Богдан Баласинович.

* Пресс-конференция на тему: "Макропассивы и макроактивы. (Анализ хозяйственных результатов первой трети года)". Участники: руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий и первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто заказал крах МММ-2011? Существующая ситуация МММ-2011 в Украине: взгляд изнутри». В пресс-конференции примет участие руководитель украинского сектора МММ-2011 Руслан Нарыжняк (миллионник) (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится подписание сторонами социального диалога Национального трехстороннего соглашения о занятости и рабочих местах. В церемонии примут участие: от Кабинета Министров Украины - вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко, от Совместного представительского органа всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений - Юрий Кулик, от Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне - Дмитрий Фирташ.

* Состоится открытие первой в городе Киеве современной специальной станции приема жидких бытовых отходов (на территории канализационно-насосной станции «Ново-Святошинская»).Участники: начальник управления инвестиционной политики и технологий развития в сфере водоснабжения и водоотведения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг Александр Романюк, начальник ГУ коммунального хозяйства КГГА Дмитрий Новицкий, начальник Госуправления охраны окружающей природной среды в г.Киеве Александр Возный, председатель правления ОАО «Киевспецтранс» Арсений Новиков, председатель правления ОАО «АК «Киевводоканал» Валерий Ченчевый и другие.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63