ТОП-10 (31 мая)

Темп заполнения Украиной ПХГ угрожает газоснабжению Европы зимой – «Газпром»

Бойко: Украина платит России за газ впятеро больше, чем он стоит в США

"Газпром": договоренностей о пересмотре контрактов с Украиной нет

Кабмин ограничил ввоз гражданами в Украину лекарственных средств

Завтра 80 тысяч украинцев смогут получить «витину тысячу»

Помощь при рождении ребенка будет повышаться в пять этапов - Азаров

ВТБ согласовал с Украиной рефинансирование большей части кредита на 2 млрд долл.

Ипотеку под 3% будут выдавать по принципу «единого окна»

Минсоцполитики передало в ВР новую редакцию законопроекта о занятости

Минфин не нашел покупателей ОВГЗ на аукционах 31 мая

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Темп заполнения Украиной ПХГ угрожает газоснабжению Европы зимой – «Газпром»

Недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища ставит под угрозу стабильное обеспечение Европы газом будущей зимой.

Об этом заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в Словении, передает РИА "Новости".

"Сегодня нас очень беспокоит недостаточный темп закачки "Нафтогазом Украины" газа в подземные хранилища для прохождения Украиной зимы 2013 года и выполнения обязательств транспортировать в полном объеме российский газ через территорию Украины в соответствии с заявками европейских потребителей зимой", - сказал А.Миллер.

"Мы видим в настоящее время, что украинская сторона не обладает необходимыми оборотными средствами для покупки необходимых объемов газа для закачки. И это сейчас является главной проблемой. Поэтому в первую очередь в повестке дня переговоров по газовому сотрудничеству стоит вопрос о том, где Украина возьмет необходимые средства для этого, а не пересмотр условий контрактов", - отметил глава "Газпрома".

"Если НАК не закачает необходимые объемы газа в ПХГ, по-видимому, это приведет к тому, что Украина будет отбирать несанкционированно из экспортной транзитной трубы российский газ, предназначенный для европейских потребителей зимой 2013 года в больших объемах. Что может серьезнейшим образом сказаться на поставках российского газа в Европу", - добавил он.

А.Миллер считает, что технологическая особенность украинской ГТС, которой требуется большой объем газовых запасов для перемещения транзитных объемов зимой, - это проблема НАК "Нафтогаз Украины", за услуги которой "Газпром" платит деньги в строгом соответствии с транзитным контрактом.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» предложил российскому ОАО «Газпром» заключить дополнительное соглашение об использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для обеспечения поставок российского газа в Европу.

30 мая в интервью телеканалу CNN министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил, что украинские газовые хранилища могут служить для хранения газа странами Европы и быть эффективным резервом для избежания ситуаций с нехваткой российского газа в периоды пикового потребления.

«Если Европа будет проводить политику закачки газа в украинские хранилища летом и откачки зимой, это будет действительно эффективным путем для избежания ситуаций с недопоставкой российского газа. В Украине есть очень крупные газовые хранилища на границе с Европейским Союзом», - сказал Ю.Бойко.

При этом он отметил, что проблема с недопоставкой российского газа, с которой столкнулись европейские потребители в период экстремальных холодов текущего года, была вызвана недостаточными объемами поставок газа Россией.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.

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Бойко: Украина платит России за газ впятеро больше, чем он стоит в США

Украина платит России за газ в пять раз больше, чем он стоит в США.

Об этом в интервью CNN заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Он отметил, что стоимость российского газа для Украины чрезвычайно высока и значительно превышает стоимость этого ресурса в других странах, поэтому государство минимизирует использование газа и осуществляет политику энергоэффективности.

«Мы платим впятеро больше, чем составляет цена газа в Америке. Если учесть стоимость транзита, это примерно на 50% больше, чем, например, в Германии. Российский газ для нас очень дорог и первая задача, которую поставил правительству Президент Украины Виктор Янукович, было минимизировать использование газа», - сказал министр.

При этом Ю.Бойко отметил, что Украина постоянно работает над пересмотром невыгодных газовых контрактов, заключенных предыдущим правительством, а также осуществляет мероприятия по повышению собственной энергетической независимости и энергоэффективности.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м. Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует среднегодовую цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

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"Газпром": договоренностей о пересмотре контрактов с Украиной нет

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявляет об отсутствии договоренностей с украинской стороной, даже предварительных, об изменении контрактов. Об этом он сообщил журналистам в Словении, передает РИА «Новости».

"В первую очередь, мы всегда открыты для диалога с нашими украинскими коллегами. Диалог никогда не прерывался - мы находимся в постоянном диалоге. Но что является абсолютно бесспорным и что нельзя подвергать каким-либо сомнениям - Украина должна в полном объеме выполнять свои обязательства по транзиту российского газа в Европу на основании действующих контрактов, в полном объеме исполнять контракт на закупку российского газа, поскольку в настоящее время нет никаких даже предварительных договоренностей о каких-либо изменениях в эти контракты", - сказал А.Миллер журналистам.

Как сообщал УНИАН, 29 мая глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин заявил, что Украина добивается от "Газпрома" пересмотра существующих газовых контрактов, а не получения скидки к существующей цене на российский газ.

"Когда мы ведем переговоры с "Газпромом", мы не говорим о снижении цены, мы говорим об условиях пересмотра контракта, чтобы он отвечал интересам Украины и был не хуже европейских условий", - сказал он.

Сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что российская сторона согласилась рассмотреть аргументы Киева, добивающегося пересмотра заключенных в 2009 году газовых контрактов. По словам главы украинского правительства, стороны договорились в ближайшее время вернуться к этой теме.

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Кабмин ограничил ввоз гражданами в Украину лекарственных средств

С 1 июня граждане смогут ввозить в Украину не более 5 упаковок каждого наименования лекарственных средств.

Как сообщается на сайте Кабинета министров, соответствующее постановление №458, определяющее объемы и порядок ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального детского питания, принято 23 мая 2012 года.

В частности, Кабмин постановил, что согласно статье 370 Таможенного кодекса Украины граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины лекарственные средства, которые перемещаются в ручной клади и/или в сопровождаемом или несопровождаемом багаже гражданина.

На одного человека можно ввезти не более пяти упаковок каждого наименования, кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Если на курс лечения требуется больше лекарств, то их можно ввезти в количестве, не превышающем указанное в имеющемся у лица рецепте на такое лекарственное средство, выданном на имя этого лица и заверенном печатью врача и/или учреждения здравоохранения.

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Завтра 80 тысяч украинцев смогут получить «витину тысячу»

Завтра, 1 июня, в первый день кампании по выплате обесценившихся вкладов Сбербанка бывшего СССР, около 70-80 тысяч граждан смогут получить компенсацию в размере 1 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов.

«С 1 июня будет порядка 70-80 тыс. человек по всей Украине, которые, согласно своей очереди, в свое время придут и получат свою тысячу гривен в виде карточки, наличными либо, по желанию, направят на депозит», - отметил он.

По словам С.Подрезова, на сегодня регистрацию прошли около 1,5 млн человек. Также он сообщил, что Министерство финансов уже перечислило первый транш для осуществления данных выплат. «Мы получили на вчерашний день 200 млн грн и 1,2 млрд грн мы ждем сегодня», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров обязал министра финансов и руководство Сбербанка обеспечить комфортные условия для получения компенсаций вкладчиками Сбербанка СССР.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина, вкладчик может использовать компенсационные средства, зачтенные на его текущий счет, путем получения наличными, перечисления на депозитный или другой счет в банке с использованием специального платежного средства «Национальная карточка». При этом, выдача карточек гражданам Украины осуществляется безвозмездно.

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Помощь при рождении ребенка будет повышаться в пять этапов - Азаров

На протяжении 2012 года помощь при рождении ребенка будет повышаться в пять этапов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, в частности, по словам главы правительства, помощь при рождении первого ребенка до конца года достигнет 28830 грн, второго – 57660 грн, третьего и каждого следующего – 115320 грн. «Это в 3-5 раз больше, чем 5 лет назад», - подчеркнул Н.Азаров, добавив: «Поддержка в первую очередь семей с детьми является важным направлением государственной политики правительства».

Премьер-министр напомнил, что завтра во всем мире будет отмечаться Международный день защиты детей. В Украине почти 8 млн детей в возрасте до 18 лет. «Дети составляют 17% населения, и это важнейшие для нас 17 процентов», - отметил Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что в основу социальных инициатив Президента положен принцип создания максимальных возможностей для детей в сфере образования, досуга, отдыха, оздоровления, защиты прав детей.

Доступ к современным знаниям и качественному обучению должен быть стопроцентным для всех детей Украины, отметил Н.Азаров. «Право на образование – одно из фундаментальных прав ребенка», поэтому все дети в Украине должны получить современные знания и качественное обучение.

Он сообщил, что по итогам 2011 года украинские школьники завоевали 32 медали в международных олимпиадах – больше, чем когда-либо, начиная с 2004 года.

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ВТБ согласовал с Украиной рефинансирование большей части кредита на 2 млрд долл.

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) договорился с Министерством финансов Украины о рефинансировании на двухлетний срок значительной части полученного Украиной в 2010 году займа на 2 миллиарда долларов, сообщил в четверг ВТБ.

Договоренность по этому кредиту, срок погашения которого наступает в июне т.г., была достигнута в ходе визита в Киев председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Как говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении агентства УНИАН, А. Костин провел встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, главой Национального банка Украины Сергеем Арбузовым и министром финансов Юрием Колобовым.

«Участники встречи затронули широкий круг вопросов стратегического сотрудничества, в частности, существующий займ Министерства финансов Украины перед банком ВТБ, погашение которого будет осуществлено в начале июня этого года. Обе стороны договорились о рефинансировании значительной части этого займа сроком на два года», - сообщает ВТБ.

«Внешторгбанк» при этом заявил о своей заинтересованности в «расширении сотрудничества с правительством Украины и поддержке дальнейшего развития экономики страны».

Как сообщил ранее УНИАН, 23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сказал, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

21 мая источник в финансовых кругах сообщил УНИАН, что Минфин согласовал с руководством ВТБ схему погашения этого кредита. По информации источника, согласно договоренности, 500 миллионов долларов суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 миллионов будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 миллиард будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

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Ипотеку под 3% будут выдавать по принципу «единого окна»

Работа с гражданами, которые хотят получить ипотечный кредит с частичной компенсацией процентов для приобретения жилья, будет проходить по принципу «единого окна».

Об этом сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«В регионах будут действовать офисы по принципу «единого окна». В областных центрах они будут создаваться на базе региональных отделений Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству или других распорядителей средств низшего уровня. В других населенных пунктах - на базе местных отделений банков », - сказал он.

По словам А.Близнюка, гражданин, приняв решение взять ипотечный кредит с частичной компенсацией процентной ставки, должен прийти туда с минимально необходимым набором документов. Это, в частности, оригинал и копия паспорта, копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, справка о составе семьи, копия свидетельства о браке (при наличии), копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (при наличии), справка "Форма-3" из ЖЭКа либо справка от паспортиста из общежития или договор об аренде квартиры установленного образца - если гражданин не стоит на квартучете (или справка о пребывании на учете граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в улучшении жилищных условий), документы о доходах заемщика и членов его семьи за последние шесть месяцев.

По данным Минрегиона, в «едином окне» будут одновременно работать представители облгосадминистрации или распорядителя средств низшего уровня, банка и застройщика.

«Все дальнейшие действия осуществляются между местными властями (распорядителем средств), банком и застройщиком, преимущественно в электронной форме. Гражданина приглашают в офис «единого окна» для подписания трех договоров после необходимых процедур принятия и согласования решений, которые осуществляют местные власти, банк и застройщик», - отметил глава Минрегиона.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, на сегодняшний день около 4,5 тыс. граждан Украины изъявили желание получить ипотечный кредит, 2,1 тыс. граждан начали подбирать для себя квартиры у застройщиков и готовить документы, необходимые для получения дешевых кредитов.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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Минсоцполитики передало в ВР новую редакцию законопроекта о занятости

Министерство социальной политики Украины передало в парламент новую редакцию законопроекта о занятости населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Полтаве сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

По его словам, новый законопроект о занятости должен простимулировать работодателей и облегчить трудоустройство населения.

«В законопроекте, в частности, предлагается на год освободить от уплаты единого социального взноса работодателей, которые трудоустраивают на первое рабочее место молодых людей без опыта работы, инвалидов, лиц старше 50 лет, одиноких родителей или родителей с детьми-инвалидами. Людям старше 45 лет государство будет выдавать ваучер стоимостью 12 тысяч гривень на получение образования, а выпускники, которые заключат контракт на работу в сельской местности по нужным государству специальностям, получат стартовые выплаты в размере 5 минимальных заработных плат. Еще одно интересное новшество законопроекта - информация о стажировке студента будет вноситься в трудовую книжку как стаж», - сказал С.Тигипко.

Он считает, что депутаты должны принять данный документ до завершения работы парламента нынешнего созыва.

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Минфин не нашел покупателей ОВГЗ на аукционах 31 мая

Министерство финансов не смогло найти покупателей на предложенные к продаже 31 мая четыре выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), говорится в сообщении Минфина.

В этот день министерство выставило на безуспешные аукционы ОВГЗ со сроками погашения в мае 2013 года, в мае 2015 года, в апреле 2017 года и апреле 2019 года.

«Сегодня Минфин пробовал продать четыре выпуска облигаций, номинированных в национальной валюте, однако так и не получил заявок на этот аукцион и вынужден был его отменять. Причиной такому развитию событий в первую очередь стали шаги по рефинансированию и перепакетированию кредита ВТБ, срок погашения которого наступает на следующей неделе», - сказал агентству УНИАН аналитик инвесткомпании "Инвестиционный капитал Украина" Тарас Котович.

В прошедший вторник, как сообщал УНИАН, Министерство финансов привлекло в государственный бюджет от продажи валютных ОВГЗ рекордную для последнего года сумму - более 500 млн долларов США.

Украинские аналитики предположили, что это размещение стало одним из первых шагов реализации договорённостей с российским ВТБ в части рефинансирования кредита.

«Такой шаг потребовал от банка скупить валюту для покупки ОВГЗ и, поскольку возросший спрос, скорее всего, был удовлетворён НБУ, гривневая ликвидность была изъята с рынка, что спровоцировало падение остатков на корреспондентских и транзитных счетах банков», - прокомментировал ситуацию Т.Котович.

«Следующий аукцион, вероятнее всего, будет во вторник на следующей неделе, и рынку будут предложены, скорее всего, как гривневые, так и валютные ОВГЗ. Однако большого спроса на них ожидать не стоит, так как ликвидность в банковской системе ещё не успеет восстановиться до комфортных 20 млрд гривень, а валютные поступления уже не смогут быть использованы для выплат ВТБ», - добавил аналитик.

Ранее в четверг российский «Внешторгбанк» (ВТБ) сообщил о договоренности с Министерством финансов Украины о рефинансировании на двухлетний срок значительной части полученного Украиной в 2010 году займа на 2 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, 23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сказал, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

21 мая источник в финансовых кругах сообщил УНИАН, что Минфин согласовал с руководством ВТБ схему погашения этого кредита. По информации источника, согласно договоренности, 500 миллионов долларов суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 миллионов будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 миллиард будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.

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