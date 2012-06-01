Президент назначил Шуляка командующим Внутренними войсками МВД Украины
08:40, 01 июня 2012Разное
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Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ № 371/2012 о назначении Станислава Шуляка начальником Главного управления - командующим внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины.
Соответствующий документ обнародован официальным Интернет-представительством Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, 30 марта с.г. Президент Украины назначил С.Шуляка первым заместителем начальника Главного управления - командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины, освободив его от должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины.
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