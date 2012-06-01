ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Новый Таможенный кодекс: Что и сколько можно ввозить в Украину» пишет: с 1 июня возвращающимся из заграницы украинцам, а также иностранцам, въезжающим в страну, разрешат беспошлинно ввозить товаров на сумму в 2-5 раз больше, чем сейчас. А таможенникам запретили задерживать груз более чем на 4 часа…

http://delo.ua/ukraine/novyj-tamozhennyj-kodeks-chto-i-skolko-mozhno-vvozit-v-ukrainu-178538/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Роскошно предлагают» пишет: в правительстве не рискнули привлечь к уплате налога на роскошь средний класс. Однако и обеспеченные украинцы не слишком пострадают от дополнительного налогообложения…

http://www.kommersant.ua/doc/1947985

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Также «Коммерсант» в публикации «В правительстве запахло газом» сообщает: вчера премьер-министр Николай Азаров заявил о готовности руководства Российской Федерации пересмотреть газовые соглашения, подписанные в 2009 году. В Кабмине рассчитывают обсудить взаимоотношения двух стран в газовой сфере 27 июня в Донецке на встрече премьеров Украины и РФ…

http://www.kommersant.ua/doc/1947860

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Также «Коммерсант» в публикации «Дорогие европейцы» пишет: Еврокомиссия вновь снижает плату за роуминг между странами ЕС. Это грозит подорожанием услуг для украинских абонентов…

http://www.kommersant.ua/doc/1948253

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Газета "Сегодня" в публикации «Украине советуют жестко реагировать на ложь и больше пиарить страну» пишет: европейцы критикуют Украину и создают негативные легенды о стране, не замечая своих проблем…

http://www.segodnya.ua/news/14386578.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Повышение МРЦ на алкоголь: бюджету - деньги, рынку – «тень», потребителю – «шмурдяк» пишет: Кабмин снова хочет повысить минимальные цены на алкоголь. Водочники недоумевают, виноделы в панике. Увы, призванные стать средством борьбы с теневым рынком, МРЦ превратились в инструмент перекачки денег из кармана потребителей в бюджет...

http://economics.unian.net/rus/detail/129272

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Курс рубля приближается к верхней границе коридора» пишет: падение рубля ускоряется. Обнаружив, что Центробанк все меньше поддерживает рубль, дилеры запаниковали, и вчера рубль подешевел еще на 2%, а всего за май — на 10%. Падать ему осталось немного, предупреждает ЦБ: верхняя граница коридора — 38,15 руб. за бивалютную корзину — остается неизменной…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1807001/cb_upustil_rubl

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Издание «Известия» в публикации «Олимпийские застройщики дождались национализации» пишет: президент отдал распоряжения по итогам майского совещания в Сочи — повысить ответственность по фактам завышения сметы и отработать механизм изъятия собственности у недобросовестных исполнителей…

http://www.izvestia.ru/news/526193

(УНИАН)