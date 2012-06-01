Аптекам могут запретить продавать лекарства детям
11:53, 01 июня 2012Разное
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Государственная служба Украины по лекарственным средствам предлагает запретить продажу лекарственных средств детям.
Как сообщает Правительственный портал, данный проект направлен на урегулирование ситуации с неконтролированным злоупотреблением лекарственными средствами малолетними лицами.
Реализовать указанную цель предлагается путем внесения изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 31.10.2011 № 723 «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговле лекарственными средствами», установив нормы, согласно которым отпуск лекарственных средств разрешается только лицам, достигшим 14 лет.
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