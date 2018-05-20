Украина и Туркменистан попробуют вдвоем бороться за доступ к российской ГТС

Украина и Туркменистан попробуют вдвоем бороться за доступ к российской ГТС

16:36, 01 июня 2012
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Президент Туркменистана на саммите глав правительств СНГ заявил о недостаточном использовании  транзитного потенциала в энергосотрудничестве. Наверняка, прежде всего, имелась ввиду Россия, которая не  пускает туркменский газ через свою территорию в Украину. Не исключено, что Киев и Ашхабад объединят усилия для получения доступа к российской ГТС.

Последний саммит глав правительств СНГ, состоявшийся 30 мая в Ашхабаде,  кардинально отличался от предыдущих.

Последние годы на этом саммите доминировала Россия, в первую очередь за счет личного участия и заинтересованности тогдашнего российского премьера Владимира Путина. Однако последняя рокировка во власти РФ  привела на саммит  Дмитрия Медведева, для которого данная роль - в новинку. В итоге, Туркменистан стал не только географическим хозяином саммита, но и, по сути, - хозяином положения.

Если раньше тон заседанию и основные его темы для обсуждения задавал и определял В.Путин, то на это раз новый премьер-министр России Дмитрий Медведев, похоже, даже не пытался это сделать. Даже на уровне словесной эквилибристики - в его выступлении не прозвучало фактически ни одного сколь-либо нового меседжа.

Медведев сосредоточился исключительно на необходимости ратификации странами СНГ договора о зоне свободной торговли и присоединении к документу новых членов Содружества. Это, мол, позитивно отразится на развитии всех стран-участниц соглашения. Однако об этом российские власти заявляли уже не раз, причем, на различных уровнях.

К тому же, не оправдались ожидания о присоединении на заседании к соглашению о ЗСТ Узбекистана. Этот вопрос был перенесен на следующую встречу глав правительств стран Содружества, которая, по предложению Украины, пройдет в сентябре с.г. в Ялте. 

В общем, столь малосодержательного публичного выступления главы российского правительства на саммите СНГ не было давно. Это, кстати, в частных разговорах отметили многие наблюдатели, в том числе, и из Москвы.

Туркменистан заинтересован плести "узоры" из газопроводов

Вместе с этим, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении в несколько неожиданном ракурсе затронул тему сотрудничества стран Содружества в энергетической сфере.

Президент Туркменистана призвал страны СНГ максимально использовать в сотрудничестве транзитные преимущества и возможности, и предложил начать «энергетический диалог» во время следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«В силу своего потенциала и географического положения практически все страны СНГ являются реальными либо потенциальными участниками международного взаимодействия в энергетической сфере. И в этом контексте все мы заинтересованы именно в максимальном задействовании своих энергетических мощностей и транзитных преимуществ», - заявил президент Туркменистана.

Он предложил «предметно и вдумчиво» проанализировать состояние дел в этой сфере, оценить возможности каждой из стран по реальному интегрированию в глобальные энергетические процессы путем реализации международных проектов на пространстве СНГ.

«Туркменистан готов к такому обсуждению и предлагает начать диалог по вопросам транспортировки энергоресурсов, обеспечению безопасности энергопоставок, выработке ясных принципов деятельности наших государств на мировых рынках энергоносителей. Считаю, целесообразно выступить с инициативой стран СНГ по проведению такого диалога на следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН», - заявил Бердымухамедов.

По сути, заявления главы Туркменистана 30 мая напрямую перекликаются с темой его беседы с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, состоявшейся накануне саммита.

Азаров настаивал на встрече с Медведевым

Глава украинского правительства Николай Азаров приехал в Ашхабад за день до заседания глав правительств СНГ и вечером провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана.

После нее он сообщил журналистам, что обсуждался вопрос прямых поставок газа из Туркменистана в Украину и его транзита через территорию России.

Эта тема в последнее время достаточно часто поднимается в двусторонних переговорах на высшем уровне, отметил Азаров.

«На каждой встрече с руководством Туркменистана безусловно обсуждается вопрос, а также то, какие, скажем, изменения в позиции России происходят в этом направлении», - сказал глава правительства Украины.

На самом деле, тема налаживания прямых поставок газа из Туркменистана в Украину сегодня актуальна для обеих стран. Ведь Россия сократила объемы закупки газа в Туркмении, и Украина стала покупать его меньше в РФ из-за высокой цены.

Таким образом -  есть покупатель и есть товар, который надо доставить из пункта А в пункт Б. Осталось решить вопрос с транзитером - Россией, у которой, кстати говоря, высвободились транзитные мощности за счет сокращения объема прокачки газа в направлении Украины, в том числе и для Европы.

Таким образом, аргументировать отказ в транзите отсутствием технических возможностей у РФ сейчас нет. Однако, Москва продолжает упираться, не желая делить газовые поставки в Украину ни с кем другим, даже с партнерами по бывшему нерушимому Союзу.

Украина, в свою очередь, надеется на позитивный результат после ратификации договора о ЗСТ СНГ, которым предусмотрена возможность начала официальных переговоров о доступе к ГТС России участников договора.

«Мы добились в договоре о введении ЗСТ в СНГ специальной статьи, которая регламентирует доступ участников договора к газотранспортной системе. Также мы рассчитываем, что в процессе пересмотра газового контракта 2009 года по поставкам газа и условий его транзита мы и этот вопрос обсудим с руководством России», - заявил Азаров.

Азаров также сообщил, что вопрос возможности транзита газа через территорию РФ планирует обсудить на встрече с премьером России Медведевым в рамках нынешнего саммита.

Медведев с Азаровым встретились в баре

Встреча украинского премьера с его российским коллегой  не была предусмотрена программой визита Азарова в Ашхабад и долго не подтверждалась со стороны российского премьера.

Однако, после официального обеда по окончании заседания глав правительств СНГ, все же состоялась.

Она прошла не в специально отведенном для двусторонних встреч помещении, а в одном из больших баров на первом этаже шикарной гостиницы «Огузкент», в которой проходило заседание и размещались официальные резиденции глав правительств стран СНГ.

Резиденция Азарова была на 10-м, а Медведева на 12-м этаже.

Премьер Украины прибыл буквально за минуту до главы правительства России и расположился за специально забронированным столиком.

«Где наши коллеги?», - спросил Медведев у сотрудников своего протокола, выйдя из лифта, и после секундной паузы направился к входу в бар, где встречи премьеров ждали их пресс-секретари, личные фотографы и телеоператоры.

Разговор, длился около 20-ти минут и, судя по лицам собеседников, был достаточно серьезным. Ближе к концу беседы премьеры даже встали из-за стола и продолжили общение, повернувшись к присутствующим спинами.

После встречи корреспонденту УНИАН практически возле бара удалось задать вопрос Медведеву о том, как прошли переговоры. Премьер России, судя по взгляду, искренне удивился. Мол, «как так – вопрос вне брифинга..?» Немного замедлив шаг, подумав пару секунд он бодро выдал лаконичный ответ: «Блестяще!». После этого охрана премьера в корректной форме предприняла меры для невозможности дальнейшего продолжения диалога украинского журналиста с российским премьером.

Больше комментариев по результатам встречи с Азаровым Медведев журналистам, в том числе и российским, не давал.

Впрочем, украинский премьер также бы немногословен.

На брифинге для украинских СМИ, отвечая на вопрос УНИАН, он лишь подтвердил, что обсуждались вопросы возможности транзита газа через Россию из Туркменистана, и пересмотра газовых контрактов.

«Я Вам Америку не открою, если скажу, что в очередной раз эта тема обсуждалась. Или вы сомневаетесь в этом?», - заявил Азаров, отвечая на часть вопроса, касающуюся контрактов. Однако, украинский премьре фактически проигнорировал тему транзита туркменского газа через территорию России.

Можно предположить, что Азаров не столько обсуждал с Медведевым вопрос доступа к российской ГТС, сколько детально изложил позицию Украины, с тем, что она была донесена до Президента РФ Владимира Путина. Ведь именно на уровне глав государства Украина и Россия сейчас решают все существующие, в том числе и газовые, вопросы.

Учитывая проявленную заинтересованность Туркменистана в возобновлении прямых поставок газа в Украину, логично предположить, что вопрос возможности использовать для этого транзитные мощности России вскоре может быть вынесен на трехсторонее обсуждение на уровне президентов.

Юрий Дощатов (УНИАН)

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