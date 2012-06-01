Госпредпринимательства официально приступила к выполнению обязанностей
19:10, 01 июня 2012Разное
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С 31 мая Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательства) приступила к выполнению своих функциональных обязанностей в части согласования регуляторных актов, сообщили УНИАН в ведомстве.
Напомним, в декабре 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила Бродского.
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