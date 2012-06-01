ТОП-10 (1 июня)

Таможня начала работать по новым правилам

Moody's снизило рейтинги трех украинских банков

В Днепропетровске задержали четырех подозреваемых в совершении взрывов

Соглашение о свободной торговле Украины со странами ЕАСТ вступило в силу

Британский акционер ТНК-BP выставил свою долю в компании на продажу

Взрывы в Днепропетровске не связаны с Евро-2012 – глава СБУ

Кармазин: на Кипр ежегодно выводится более 90% украинского капитала

Moody's прогнозирует снижение темпов роста ВВП Украины

Азаров поручит АМК проверить обоснованность повышения стоимости услуг мобильной связи

Украинская ракета-носитель «Зенит-3SL» успешно вывела на орбиту американский спутник

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Таможня начала работать по новым правилам

С 1 июня вступает в силу новый Таможенный кодекс.

Напомним, 21 апреля т.г. Таможенный кодекс был опубликован в газете «Голос Украины» (№№73-74) и вступает в действие с первого числа второго месяца после его публикации, то есть с 1 июня.

Как сообщал УНИАН, парламент принимал кодекс дважды. После его принятия 3 ноября 2011 года документ был заветирован Президентом. 13 марта 2012 года Таможенный кодекс был принят парламентом с поправками.

19 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал Таможенный кодекс, принятый Верховной Радой 13 марта т.г.

Президент отмечал, что статьей 408 Таможенного кодекса, который поступил ему на подпись в первый раз, устанавливалось новое необходимое условие для получения разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности – наличие у предприятия договора финансовой гарантии выполнения обязательств таможенного брокера в интересах государственного бюджета. При этом предусматривалось, что размер суммы финансовой гарантии не может быть меньше 300 тыс. евро. Он считает такую норму нецелесообразной.

Президент предложил предусмотреть, что на осуществление таможенной брокерской деятельности выдаются лицензии. При этом определить виды деятельности, на которые предоставляются разрешения, а предприятия, получившие такие разрешения, включаются в соответствующие реестры, которые ведутся центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей реализацию государственной политики в сфере государственного таможенного дела. Также предусмотрено, что лицензия на осуществление таможенной брокерской деятельности выдается в порядке и на условиях, определенных Законом "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности".

Также Президент предложил, чтобы порядок и критерии оценки сведений, заявленных предприятием для получения статуса уполномоченного экономического оператора, определялись центральным органом исполнительной власти, обеспечивающем формирование и реализующем государственную политику в сфере финансов. Президент отмечал, что требования относительно безубыточности деятельности банков и относительно наличия представителей во всех пунктах пропуска через государственную границу Украины приведут к нарушению конституционных гарантий права на предпринимательскую деятельность, а поэтому должны быть исключены из кодекса.

Также Президент предложил сохранить действующий механизм выдачи сертификатов о происхождении товара из Украины.

Статьей 212 Таможенного кодекса, подаваемого на подпись, предусмотрено, что таможенное оформление рыбной продукции, изготовленной украинскими судами в пределах Азово-Черноморского бассейна, осуществляется с подачей таможенной декларации. Президент предложил воздержаться от введения подачи таможенной декларации при таможенном оформлении указанной рыбной продукции.

Также предусмотрено, что во время определения таможенной стоимости импортируемых носителей информации, содержащих программное обеспечение для оборудования по обработке данных, учитывается только стоимость носителя информации при условии выделения из цены, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за оцениваемые товары, стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя. Сведения относительно стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя должны базироваться на документально подтвержденных данных.

Таможенным кодексом предусмотрено, что проценты, которые насчитываются по финансовым соглашениям (например, по соглашению финансового лизинга), заключенные покупателем и касающихся покупки импортированных товаров, не будут рассматриваться как часть таможенной стоимости при условии, что: проценты выделены из цены, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за товары; положения относительно финансирования заключены в письменной форме; покупатель может продемонстрировать, что: такие товары фактически проданы по цене, задекларированной как цена, которая была фактически оплачена или подлежит уплате; процентная ставка не превышает уровня ставок, которые обычно применяются в стране, где и когда такое финансирование было предоставлено.

Эти положения применяются независимо от того, было ли финансирование предоставлено именно продавцом, банком или другим физическим или юридическим лицом. Они также будут применяться, если товары будут оцениваться согласно другому методу, отличному от метода по цене договора (контракту).

Таможенным кодексом предусмотрено, что таможенный орган может отказать в таможенном оформлении товаров за заявленной декларантом таможенной стоимости исключительно при наличии обоснованных оснований. Эти основания определены.

В соответствии с Таможенным кодексом, решение о коррекции заявленной таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины с помещением в таможенный режим импорта, принимается таможенным органом в письменной форме во время осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости этих товаров как до, так и после их выпуска, если таможенным органом обнаружено, что заявлены неполные и/или недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе неверно определена таможенная стоимость товаров.

Кодексом предусмотрено, что предоставление таможенным органам обеспечение уплаты таможенных платежей является обязательным при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Украины и при их перемещении по территории Украины проходным и внутренним транзитом.

Таможенным кодексом предусмотрено, что товары (кроме товаров для реализации или использования с целью, непосредственно не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности), ввозимые на таможенную территорию Украины на срок не меньше трех лет иностранными инвесторами в соответствии с Законом "О режиме иностранного инвестирования" с целью инвестирования на основании зарегистрированных договоров (контрактов) или как взнос иностранного инвестора в уставной капитал предприятия с иностранными инвестициями, освобождаются от уплаты ввозной пошлины. При отчуждении таких товаров ранее трех лет со времени зачисления их на баланс ввозная пошлина платится на общих основаниях.

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Moody's снизило рейтинги трех украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» на две ступени до «В2» с «Вa3», а «Приватбанка» - на одну ступень, до «В1» c «Вa3», говорится в сообщении агентства.

Новые рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» соответствуют суверенному рейтингу Украины «В2», рейтинг «Приватбанка» превышает суверенный на одну ступень.

Рейтинги финансовой устойчивости всех трех банков понижены агентством с "D-" до "E+" со стабильными прогнозами.

Таким образом, Moody's завершило начатый в апреле пересмотр рейтингов этих банков, что отражает новые оценки агентства о связи между кредитоспособностью государств и финансовых учреждений по всему миру.

Более высокий уровень рейтинга «Приватбанка» Moody's объясняет консервативной политикой управления рисками в отношении суверенных вложений с отсутствием прямых и непрямых инвестиций в государственные долговые бумаги, умеренным уровнем диверсификации своего бизнеса за пределами Украины. Агентство также указывает на слабую вовлеченность банка в оптовые рынки долгов, указывая, что в его некапитальном фондировании на конец 2011 года на международное финансирование приходилось лишь 10%.

Как сообщало в апреле агентство УНИАН, Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги четырех украинских банков - «ОТП Банк Украина», «Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрэксимбанк».

В пятницу Moody's сообщило, что рейтинг «Райффайзен Банка Аваль» пока остается в процессе пересмотра, так как агентству необходимо завершить оценку дочек Raiffeisen Bank International.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Украины до "негативного" со "стабильного" из-за возросших бюджетных и внешних рисков на фоне неопределенности относительно сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Рейтинговое действие также учитывало возможное ухудшение экономической ситуации на Украине вследствие проблем в мировой экономике в целом и увеличения политических рисков, связанных с парламентскими выборами в октябре 2012 года.

В январе 2012 г. агентство опубликовало ежегодный кредитный обзор, из которого следовало, что в случае неблагоприятных политических или экономических событий в Украине Moody's не исключает понижения долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины, который сейчас находится на уровне "B2".

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В Днепропетровске задержали четырех подозреваемых в совершении взрывов

Задержаны четверо подозреваемых в совершении взрывов в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время доклада Президенту Украины Виктору Януковичу о расследовании взрывов в Днепропетровске. (Вчера, 31 мая, сообщалось о двух задержанных по подозрению в этом преступлении – УНИАН.)

По словам В.Пшонки, следствие будет изучать политические симпатии этих задержанных.

«Следствие выяснит, насколько политические симпатии подозреваемых повлияли на совершенные ими преступления. Для этого есть все основания», - сказал В.Пшонка. Он отметил, что следствие будет очень взвешенно устанавливать эти обстоятельства.

Пока, по словам генерального прокурора, подтверждается квалификация этого преступления, определенная как терроризм. «Эта статья остается в дальнейшем расследовании по этому уголовному делу», - сказал В.Пшонка, доложив Президенту о том, что подозреваемые прибегли к шантажу и требовали 4,5 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремело 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.

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Соглашение о свободной торговле Украины со странами ЕАСТ вступило в силу

Сегодня, 1 июня, вступило в силу Соглашение о свободной торговле Украины со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Как сообщал УНИАН, Соглашение о свободной торговле с ЕАСТ было подписано 24 июня 2011 г. Переговоры по подготовке документа проходили с апреля 2009 года.

27 декабря 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)», принятый Верховной Радой Украины 7 декабря 2011 г.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.

С ноября 2010 г. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России и ЕАСТ начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.

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Британский акционер ТНК-BP выставил свою долю в компании на продажу

Третья по величине нефтяная компания в России ТНК-BP, владеющая в Украине Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом и сетью АЗС, может лишиться своих британских акционеров из ВР, выставивших на продажу свою долю в размере 50% акций, сообщили в пятницу мировые информационные агентства.

Bloomberg сообщает, что цена акций британского нефтяного гиганта ВР выросла после того, как компания высказала интерес к продаже своей доли в ТНК-BP. Это сообщение последовало за прозвучавшем со стороны российских акционеров из компании Alfa Access Renova (ААR) пожеланием выкупить эти акции.

Агентство Reuters цитирует заявление ВР, которое подтверждает получение "ранее не запрошенного (компанией) выражения интереса (от третьих лиц), касающегося потенциального приобретения ее (BP) доли в TНК-BP". ВР при этом предупредила, что "нет гарантии, что сделка будет осуществлена".

BP не дает указания на потенциального покупателя и не говорит о возможной сумме сделки.

Противоречия акционеров ТНК-BP продолжаются несколько лет и вылились в бесконечные судебные тяжбы. Самым крупным конфликтом стал прошлогодний, когда группа российских миллиардеров AAR добилась отмены стратегического альянса BP с Роснефтью, в рамках которого предполагался обмен акций.

Как сообщало ранее агентство УНИАН, очередным проявлением этой борьбы стало прозвучавшее в начале текущей недели заявление главного управляющего директора и одного из акционеров компании Михаила Фридман о скором уходе со своего поста.

Позднее в одном из газетных интервью Фридман сказал, что "развод" акционеров компании неминуем, намекнув, что в результате доля BP может оказаться у AAR.

AAR и ТНК-BP не комментируют информацию, а представитель крупнейшего российского нефтедобытчика Роснефти, о котором на рынке говорили как о компании, интересующейся долей в российско-британском нефтедобытчике, сказал сегодня, что не располагает данными о том, чтобы госкомпания направляла заявку на покупку доли BP.

В прошлом году на пике акционерного конфликта Роснефть и BP готовы были, по информации источников, выкупить 50-процентную долю AAR в ТНК-BP за $32 миллиарда, но ААR отклонил это предложение.

ВР за все время альянса с AAR заработала $19 миллиардов на дивидендах ТНК-BP.

Как сообщал УНИАН, в апреле ТНК-ВР на фоне остановки Лисичанского НПЗ («ЛИНИК», Луганская обл.) объявила о проведении радикальной реструктуризации основной управленческой модели, представленной в Украине.

Украинские эксперты высказали мнение, что плохая эффективность украинского бизнеса ТНК-ВР и, в частности, Лисичанского НПЗ является следствием низких инвестиций в развитие предприятия, несмотря на очень благоприятные условия, на которых завод был приватизирован в 2000 году и работал вплоть до 2005 года.

Чистый консолидированный убыток ТНК-BP в Украине в 2011 году сократился до 23 млн долларов с 68 млн долларов в 2010 году.

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААR).

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Взрывы в Днепропетровске не связаны с Евро-2012 – глава СБУ

Взрывы в Днепропетровске 27 апреля не были связаны с предстоящим в Украине Чемпионатом Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске заявил глава СБУ Игорь Калинин.

«Деньги были единственным требованием злоумышленников. Это было домыслом некоторых СМИ, связывающих взрывы в Днепропетровске с предстоящим чемпионатом. Никаких данных о связи этих взрывов с Евро-2012 нет», - подчеркнул И.Калинин.

Глава СБУ также сообщил, что подозреваемые в терактах изготавливали взрывные устройства из простых органических соединений накануне взрывов или непосредственно перед ними за 10-15 минут.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил журналистам, что один из задержанных имеет отношение к научной деятельности. Также следствие установило, что задержанные активно интересовались в Интернете способами изготовления взрывчатки.

В.Захарченко также отметил, что пока в Днепропетровске не снимается усиленный режим охраны общественного порядка. Вместе с тем министр заявил, что жители Днепропетровска могут чувствовать себя в безопасности.

По его словам, «у нас есть ряд нераскрытых преступлений с использованием взрывчатки, и мы будем проводить по ним следствие в таком же усиленном режиме, как раскрытие терактов в Днепропетровске».

В свою очередь генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка извинился перед жителями Днепропетровска за события, которые произошли 27 апреля. По его словам, правоохранительные органы потом вынуждены были усилить меры безопасности, чтобы в дальнейшем злоумышленники не организовали новых взрывов.

Также, по словам В.Пшонки, силовики настаивают на повышении ответственности за терроризм. Генпрокурор отметил, что в Верховную Раду передан пакет документов по этим вопросам, и выразил уверенность, что ВР поддержит инициативы правоохранительных органов и СНБО относительно ужесточения ответственности в борьбе с терроризмом.

В. Пшонка также сообщил, что следствие в обязательном порядке будет устанавливать наличие или отсутствие политических мотивов при совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

«Следствие будет тщательно выяснять наличие или отсутствие политических мотивов совершения терактов в Днепропетровске задержанными подозреваемыми», - сказал генпрокурор.

По его словам, к задержанным уже допущены адвокаты, допросы проводятся в рамках Уголовно-процессуального кодекса.

В.Пшонка также заявил, что преступление раскрыто совместными усилиями правоохранительных органов.

Вместе с тем, генпрокурор, сославшись на тайну следствия, отметил, что «не на все вопросы журналистов мы сегодня можем ответить».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, генеральный прокурор Украины В.Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. Тогда в центре Днепропетровска прогремело 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.

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Кармазин: на Кипр ежегодно выводится более 90% украинского капитала

Народный депутат Украины от НУ-НС Юрий Кармазин внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона “О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982 года”.

Об этом сообщается на официальном сайте ВР.

Как говорится в пояснительной записке к данному законопроекту, согласно положениям этого соглашения от налогообложения освобождаются любые доходы, возникающие на территории Украины или Кипра, в том числе дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества и т.п., которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев налогообложения физических лиц и доходов постоянных представительств.

По мнению автора законопроекта, соглашением созданы благоприятные возможности для резидентов Украины вполне легально без всякого налогообложения выводить за границу значительные суммы денег, а также положения соглашения используются многими нашими предприятиями для создания различных схем по минимизации налоговых обязательств.

В пояснительной записке отмечается, что “более 90% украинского капитала стабильно ежегодно выводится на Кипр”. “Эти суммы составляют миллиарды долларов. Это те суммы, которые теряются государственным бюджетом”, - подчеркнул автор инициированного законопроекта, отметив, что “фактически сегодня это не соглашение об избежании двойного налогообложения, а соглашение об избежании налогообложения”.

В записке отмечается, что “стоит учитывать, что уже на протяжении длительного времени ведутся переговоры с руководством Республики Кипр относительно заключения нового соглашения, однако согласие до сих пор не достигнуто”.

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Moody's прогнозирует снижение темпов роста ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует в 2012 году снижение темпов роста валового внутреннего продукта Украины до 2,5-3,0% с 5,2% в 2011 году, в связи с чем сохраняет негативный прогноз развития банковской системы Украины, говорится в сообщении агентства.

По мнению Moody's, проблемы в мировой экономике привели к снижению спроса на украинский экспорт, включая металлургическую продукцию, что, в свою очередь, привело к замедлению темпов экономического роста страны.

Слабый экономический рост, прогнозирует рейтинговое агентство, будет сдерживать увеличение кредитоспособности украинских банков в течение ближайших 12-18 месяцев.

На развитие банковской системы также будет негативно влиять груз просроченных кредитов и недостаточная доступность финансовых ресурсов.

Moody's считает, что украинские банки в ближайшее время должны найти решение нескольким важным проблемам, включая отток корпоративных депозитов и повышение ставок по депозитам населения, что влечет снижение банковской маржи.

Агентство при этом прогнозирует снижение доли «проблемных» кредитов до 35% к концу 2012 года с около 40% в конце 2011 года.

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Азаров поручит АМК проверить обоснованность повышения стоимости услуг мобильной связи

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручит Антимонопольному комитету проверить обоснованность повышения операторами мобильной связи тарифов на оказание услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Я обязательно дам поручение Антимонопольному комитету провести проверку операторов сотовой связи и доложить правительству», - написал на своей странице Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, «МТС Украина» с 1 июня увеличивает тарифы на внутрисетевые и межсетевые (другим операторам) звонки сверх пакетных минут в тарифных планах «Супер МТС», «Max Energy» и «Народный».

В феврале-марте оператор мобильной связи «Киевстар» повысил стоимость SMS на 28% и MMS - на 33%, в апреле-мае т.г. компанией была повышена абонплата на 25-33% в тарифных пакетах «Счастливый» и «Бомба», введена ежедневная абонплата в некоторых тарифах Djuice и др.

В марте 2012 г. оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) повысил на 20% стоимость SMS и MMS, размер обязательного пополнения с 35 до 40 грн (на 25 дней), а также ежедневную плату за некоторые услуги и тарифы на 40-70%.

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Украинская ракета-носитель «Зенит-3SL» успешно вывела на орбиту американский спутник

Сегодня, 1 июня 2012 года, в 8 час. 23 мин. по киевскому времени с плавучей платформы «Odyssey» в Тихом океане в рамках проекта «Морской старт» успешно стартовала ракета-носитель «Зенит-3SL», которая вывела на геостационарную орбиту американский космический аппарат «Intelsat 19» массой 5536 кг, сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

В сообщении указывается, что ракета-носитель «Зенит» разработана государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» и изготовлена государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» в кооперации с российскими и украинскими предприятиями.

Спутник «Intelsat-19» создан американской компанией Space Systems Loral по заказу глобального спутникового оператора Intelsat. Космический аппарат предназначен для обеспечения высококачественного вещания в Австралии, а также распространения международной видеоинформации через Азию и Тихий океан в западную часть США.

Указанный пуск стал тридцать вторым пуском ракеты космического назначения «Зенит-3SL» в рамках программы «Морской старт».

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