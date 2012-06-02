Суд Каира приговорил экс-президента Мубарака к пожизненному заключению

Уголовный суд Каира признал бывшего президента Египта Хосни Мубарака виновным в причастности к гибели мирных демонстрантов в дни январского народного восстания 2011 года.

Он приговорен к пожизненному заключению, передает РИА «Новости».

"Хосни Мубарак приговаривается к пожизненному заключению по обвинениям в применении силы против демонстрантов", - сказал главный судья на процессе Ахмед Рифаат.

Глава государства в отставке был доставлен в суд из Международного медицинского центра, где он находился под арестом последние десять месяцев, на военном вертолете.

Сегодня в Египте огласили приговор по "процессу века", продолжавшемуся десять месяцев. На скамье подсудимых - девять бывших высокопоставленных руководителей государства и старший сын Х.Мубарака Аля, никогда не занимавшийся политикой, но ставший в годы правления отца весьма успешным бизнесменом.

Подсудимым предъявлены обвинения в убийстве демонстрантов в дни январского восстания 2011 года, а также в коррупции. Прокуратура потребовала для главных подсудимых – Х.Мубарака и бывшего главы МВД Египта Хабиба аль-Адли - смертной казни.

В ходе разгона массовых народных манифестаций в конце января - начале февраля прошлого года, которые в итоге привели к отстранению от власти экс-президента Х.Мубарака, погибли более 800 египтян, несколько тысяч получили ранения.